Schülerinnen und Schüler lernen Wiederbelebung am OHG

Am vergangenen Dienstag fand in Kooperation mit dem Klinikum Tuttlingen ein Workshop zum Thema „Wiederbelebung“ für die gesamte Jahrgangstufe 8 des Otto-Hahn-Gymnasiums statt.

Ein Team aus mehreren Ärztinnen und Ärzten des Klinikums unterstützt durch einige Medizinstudentinnen unter der Leitung der Klinikleiterin Frau Dr. Schumm informierte die Schülerinnen und Schüler zuerst in einem Impulsvortrag über das Thema „Wiederbelebung“. Die wichtigste Botschaft war dabei: „Das Schlimmste ist: Nichts tun!“. Von Abläufen im Notfall über Techniken der Wiederbelebung bis hin zum Standort der Defibrillatoren an der Schule erfuhren die Kinder alles, was sie im Falle eines Herzstillstandes in ihrem Umfeld tun müssen. Als Hausaufgabe bekamen die Schülerinnen und Schüler, das neu Gelernte in ihren Familien und Freundeskreisen zu verbreiten, um die vergleichsweise schlechte Wiederbelebungsquote in Deutschland verbessern zu können.

Der Workshop ist ein weiterer Baustein zum Themenschwerpunkt „Erste Hilfe und Reanimation“ in diesem Schuljahr am OHG. Am 20. April folgt dann die Vorlesung bei der Kinderuni von Notarzt Dr. Ekhard Stegmann zum Thema „Notfallmedizin - wie können wir Leben retten?“.