Schülerinnen und Schüler forschen online am OHG

„Vielen Dank für die tollen Versuche, es hat großen Spaß gemacht!“ Das ist nur eine von vielen begeisterten Rückmeldungen zum vierten digitalen Labortag der Kinderuni Tuttlingen am Otto-Hahn-Gymnasium. Über 200 Kinderunistudentinnen und -studenten waren am vergangenen Samstag beim Kinderunilabortag am Otto-Hahn-Gymnasium online dabei.

Ein Team aus naturwissenschaftlichen Lehrerinnen und Lehrern experimentierte in den neuen Laboren des Otto-Hahn-Gymnasiums und die Experimente wurden per Youtube in die Wohnzimmer und Küchen der Kinder übertragen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten im Vorfeld eine Materialliste für die Versuche und waren so bestens vorbereitet für einen spannenden Samstagvormittag.

Als Gegenpol zu den klassischen Vorlesungen, die an 4 Samstagen im Schuljahr im Aesculapium gehalten werden, soll der Labortag mit vielen praktischen Elementen das Angebot der Kinderuni dauerhaft ergänzen.

Auch das Laborteam des Otto-Hahn-Gymnasiums zeigte sich von der Begeisterungsfähigkeit der Kinder tief beeindruckt.

Stephan Reif, Leiter des Orgateams des Labortages, hob auch noch einmal die hervorragende Zusammenarbeit mit der Aesculap AG, B. Brauns Chirurgie-Sparte in Tuttlingen, hervor. Diese stellte wie immer ihren Server samt Personal für den gesamten Anmeldevorgang zur Verfügung. „Die Teams der beiden Bildungspartner Aesculap und OHG arbeiten inzwischen 15 Jahre perfekt zusammen, was für so eine Großveranstaltung ausgesprochen wichtig ist.“

Die nächste Vorlesung der Kinderuni Tuttlingen findet am Samstag, 3. Februar, um 10 Uhr im Aesculapium statt. Dabei geht es dieses Mal um den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Natur. Der Film zum Kinderunilabortag 2023 ist bei youtube unter https://youtu.be/myXAnlpPfrM zu finden und steht noch einige Zeit online.