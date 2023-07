Schülerexkursion ins Elsass

Im Rahmen der Modul– und Methodentage unternahmen 26 Schüler der Klassenstufe 10 gemeinsam mit ihren Französisch–Lehrerinnen Yasmin Özcan und Rumeysa Öz eine ganztägige Exkursion nach Straßburg.

Ein besonderes Highlight dabei war die Führung durch die Studios des deutsch–französischen Kultursenders „ARTE“, der nur wenigen ausgewählten Besuchergruppen einen solchen Einblick hinter die Kulissen ermöglicht. Seit 1992 wird ARTE in zwei Sprachen in deutschen und französischen Haushalten übertragen und so war es umso bedeutender, dass ein Mitarbeiter der ersten Stunde den Schülern Einblicke in seine Arbeit gab. Er gewährte ihnen einen Blick in die Studios und ein Streaming–Studio, in Konferenzräume und Dolmetscherkabinen und stand ihren Fragen Rede und Antwort.

Daran schloss sich eine einstündige Bootstour an, von der Stadtmitte über das kaiserliche Stadtviertel der Neustadt bis zum Europäischen Parlament — so konnten die Schüler Straßburg mit Blick vom Wasser aus einer einzigartigen Perspektive erkunden.

Natürlich gab es auch Zeit für einen Streifzug durch die Stadtmitte. Manche Schüler nutzen die Gelegenheit, ihre Französisch–Sprachkenntnisse der vergangenen fünf Schuljahre beim Kauf von Crêpes oder im Café zu testen.

Was könnte so einen erlebnisreichen Tag besser abrunden, als ein gemeinsames Flammkuchen–Essen! Von traditionellen herzhaften Flammkuchen über vegane bis hin zu süßen Flammkuchen war für jeden Geschmack etwas dabei und die elsässische Küche ließ die Herzen der Schüler vor der Rückfahrt noch einmal höherschlagen.