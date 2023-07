Schüler präsentieren Facharbeiten beim Abend der Technik

Ein Ölfassgrill, ein Schrauben–Zähler oder eine Pumpenfernschaltung fürs Freibad — mächtig stolz waren die Zehntklässler des Gymnasiums Spaichingen auf ihre Facharbeiten im Fach Naturwissenschaft und Technik (NWT). Beim „Abend der Technik“, am 6. Juli, stellten sie im Foyer des Gymnasiums ihre Projekte vor, an denen sie bei Firmen der Region oder in der Schule gearbeitet hatten. Wie auf einer Messe konnten die Besucher von Stand zu Stand gehen und sich von den Schülern ihre Arbeiten erklären lassen. Neben Familienangehörigen, Mitschülern, Firmenvertretern und Lehrern war auch ein Team des Südwestrundfunks (SWR) mit dabei.

Von Mitte März bis Anfang Juli hatten die NWT–Schülerinnen und -Schüler der zehnten Klassen an ihren Facharbeiten getüftelt. Die meisten der insgesamt 21 Zweier– bis Viererteams wurden dabei von Firmen der Region betreut und tauschten für vier Stunden in der Woche die Schul– mit der Werkbank.

Besondere mediale Aufmerksamkeit beim „Abend der Technik“ zog der Brötchenautomat von Deborah Glaser, Sidney Lüdke und Jara Romankiewicz auf sich. Die drei Schülerinnen haben ein Projekt abgeschlossen, an dem schon mehrere NWT–Teams vor ihnen getüftelt hatten: Im Eingangsbereich des Gymnasiums steht jetzt ein Automat aus Edelstahl und Plexiglas, an dem sich jeder, der möchte, kostenlos mit Backwaren versorgen kann. Beliefert wird der Automat von zwei Bäckereien aus der Region mit Brötchen, die nicht verkauft werden und ansonsten weggeworfen werden müssten. Der SWR hat in einem Fernseh– und in einem Radiobeitrag über den Brötchenautomat berichtet.