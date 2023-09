Schreinerei Harscher begeistert als großzügiger Gastgeber

Gut 100 Gäste waren beim 37. PROTUT Synergie Treff Gäste der Schreinerei Harscher in deren Neubau in Tuttlingen-Nendingen. Highlight des informativen und geselligen Abends war die köstliche Bewirtung mit Live-Cooking durch „Tom-K-ocht“ in den neuen Ausstellungsräumen.

Gastgeber Oliver Harscher informierte über den Familienbetrieb, den er im Jahr 2001, damals als Schreinerei Riess, übernommen hat. Über 20 Jahre war der Fachbetrieb noch in der Ludwigstaler Straße in Tuttlingen angesiedelt, bevor er dann im Februar 2022 in den Neubau in der Sattlerstraße 22 in Tuttlingen-Nendingen umziehen konnte. Im Oktober 2022 konnte die Schreinerei ihre extravaganten Ausstellungsräume eröffnen, in denen sie beispielhaft Einrichtungsmöglichkeiten und damit ihr Leistungsspektrum zeigt: Es reicht von Inneneinrichtungen für private oder Gewerbekunden, Einbauschränke, Massivholzbetten, Wandverkleidungen, Ankleiden, Schränke, Trennwandsysteme, Küchen und Sonderanfertigungen jeder Art.

Der Tandem-Partner des Synergie Treffs, Torsten Saile vom Hörhaus Tuttlingen, ist seit sechs Jahren mit seinem Team in den Obergeschossen des Optikhauses Ströbele tätig. „Bei unseren Leistungen und Angeboten sind wir immer am Puls der Zeit“, zeigten der engagierte Hörakustik- und Pädakustikmeister und seine Mitarbeiterin, Hörakustik-Meisterin Luisa Butsch, auf. Das Spektrum reicht von Hörvorsorge über Hörtraining, Hörsystem-Anpassung, In-Ear-Monitoring bis hin zu Hausbesuchen, Teleanpassung und individuellem, professionellem Gehörschutz für Betriebe.

Die Grußworte des Synergie Treffs kamen vom Obermeister der Schreiner-Innung, Klemens Strohm. Ähnlich wie auch schon PROTUT-Vorstandsmitglied Holger Huber in seiner Begrüßung rief Strohm zu stärkerem Engagement im Ehrenamt und zu gemeinschaftlichem Handeln auf. Holger Huber wünschte sich für die geplanten Veranstaltungen in der Innenstadt ‐ Verkaufsoffener Sonntag am 15. Oktober, Adventstreff und Weihnachtsgeschäft ‐ eine größere Beteiligung der Mitglieder und Händler, um die Innenstadt und den Handel zu stärken. Sein Hinweis galt weiteren Veranstaltungen wie der Wissenswerkstatt am 24. Oktober, dem vierten Synergie Treff am 25. Oktober sowie dem Neujahrs-Empfang am 12. Januar 2024 in der Stadthalle. Begrüßt wurden vier neue PROTUT-Mitglieder (ALARM BW, SC04 Tuttlingen, AB Gebäudereinigung, KL-Selfstorage).