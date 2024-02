37-Jährige wird tot in einer Wohnung gefunden

Eine tote Frau in Schramberg-Sulgen gibt der Polizei Rätsel auf. Die Leiche der 37-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sulgauer Straße vom Rettungsdienst und der Polizei aufgefunden worden.

Gemeinsame Erklärung

Die Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, sind laut einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei bislang unklar.

Eine Gewalttat kann nach derzeitigen Stand nicht ausgeschlossen werden, weshalb Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil die Ermittlungen aufgenommen haben. Diese dauern an.