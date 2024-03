SV Bubsheim jubelt in der Nachspielzeit

Schramberg

Lesedauer: 4 min

Der SV Bubsheim (blau-weiße Trikots) gewinnt gegen SGM Zimmern II / Horgen 3:2 (Foto: Frank Riedinger )

Jeder Serie geht einmal zu Ende: Nach 15 Pflichtspielen in Folge in zwei Bewerben kassierte der BSV Schwenningen ausgerechnet im Topspiel gegen Schramberg/Sulgen wieder eine Niederlage und verlor die Tabellenführung an Trossingen.