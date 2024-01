Schramberg

20-Jähriger nach räuberischer Erpressung festgenommen

Schramberg / Lesedauer: 1 min

Nach einer räuberischen Erpressung in einer Flüchtlingsunterkunft in Schramberg hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Das berichten die Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressmitteilung.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 11:12 Von: sz