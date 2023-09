Deutsch–Italienischer Gedenktag

In der Wallfahrtskirche auf dem Palmbühl bei Schömberg wird am am Sonntag, 10. September, der Gedenktag des Heiligen Kapuzinerpaters Padre Pio gefeiert, der im September 1968 verstarb. Er ist einer der beliebtesten Heiligen Italiens und wird auch auf dem Palmbühl verehrt. Die Messe, die um 10.30 Uhr beginnt, wird teils in deutscher, teils in italienischer Sprache gefeiert und vom Gesangsquartett „Himmelsklänge“ mitgestaltet. Nach dem Gottesdienst ist Bewirtung im Freien vorgesehen. Die Organisatoren freuen sich über eine Kuchenspende für das Kuchenbüfett am Nachmittag. Der Festtag schließt um 15 Uhr mit einem deutsch–italienischen Rosenkranzgebet bei der Pater–Pio–Statue, die seit 2005 auf dem Palmbühl steht.