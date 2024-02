Schnuppernachmittag an der Realschule

Meine Heimat

Schnuppernachmittag an der Realschule

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Hereinspaziert in der Realschule Spaichingen: Am vergangenen Freitag, 23. Februar, war dies hier an der Realschule möglich, denn es fand der Schnuppernachmittag für interessierte 4.