Schneeschuhverein Tuttlingen ehrt Sportler

Jetzt war es wieder soweit. Der Schneeschuhverein Tuttlingen hat wieder die Verleihung des Deutschen Sportabzeichens in der Skihütte Aggenhausen an verdiente Sportler vorgenommen. Insgesamt konnten 38 Sportler geehrt werden. Einen neuen Rekord verbuchte dabei Ute Alt. Sie hat das Deutsche Sportabzeichen bereits zum 46. Mal erfolgreich absolviert. Bei den Männern hält Helmut Wetzel mit 38 abgelegten Sportabzeichen den Rekord.

Für die Durchführung der Sportabzeichenabnahme waren die Abteilungsleiterin Charlotte Deutschkämer, Übungsleiterin Ute Alt sowie die Übungsleiter Henno Alles, Klaus Steinhilper und Bernd Ziegler verantwortlich. Ihnen galt ein besonderer Dank.

Folgende Sportlerinnen und Sportler haben in diesem Jahr die Bedingungen zum Sportabzeichen erfüllt (Anzahl der abgeleisteten Prüfungen in Klammer): Kinder und Jugend, weiblich: Janina Ruks in Silber (1), Mia Schlennstedt in Gold (2), Margareta Kurejova in Gold (2), Kara Scholten in Silber (3); Kinder und Jugend, männlich: Julian Ruks in Gold (1), Noah Finkbeiner in Gold (1), Manuel Scholten in Silber (4), Lauritt Siglinger in Bronze (6); Bei den Frauen: Nicole Bruski in Silber (1), Rebecca Epple in Gold (1), Petra Schmidt-Böhme in Gold (3), Sarah Dietz in Gold (5), Martina Kurejova in Gold (7), Alexandra Schuster in Gold (8), Elvira Maier in Gold (14), Andrea Dudeck in Gold (20), Inge Ziegler in Gold (32), Suse Schnekenburger in Gold (37), Ute Alt in Gold (46); Bei den Männern: Max Kupferschmid in Gold (1), Dr. Hartmann von Witzleben in Gold (1), Lucas Seib in Silber (3), Marius Bass in Gold (4), Werner Horn in Gold (4), Mathias Simmendinger in Silber (4), Damian Dylus in Gold (7), Ralf Pauli in Gold (8), Jürgen Schuster in Gold (8), Christoph Schatz in Silber (11), Harald Schulze in Gold (13), Rainer Siglinger in Gold (14), Günter Maier in Gold (15), Klaus Steinhilper in Gold (18), Thomas Scholten in Gold (28), Herbert Alt in Silber (30), Bernd Kramer in Gold (35), Hans-Jürgen Schnekenburger in Gold (36), Helmut Wetzel in Gold (38); Familienwertungen: zum zwölften Mal: Familie Siglinger mit Rainer, Lauritt und Maarit; zum dritten Mal: Familie Scholten mit Thomas, Manuel und Kara.