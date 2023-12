Viele Nachrichten haben im nun zu Ende gehenden Jahr 2023 die Menschen im Kreis Tuttlingen interessiert oder aufgeregt. Doch einige Schicksale gingen besonders ans Herz und haben die Menschen auch emotional berührt.

1. Schlimme Nachricht für Spaichingen

In Spaichingen und darüber hinaus hat etwa der schwere Motorradunfall von Bürgermeister Markus Hugger im Juni 2023 Betroffenheit und Anteilnahme ausgelöst. Auf der Heimfahrt vom Urlaub in Kroatien war der begeisterte Motorradfahrer von einem ausscherenden LKW von der Straße gedrängt worden. Bei dem Unfall verlor er seinen linken Unterschenkel.

Im Verlauf der Genesung gab es zwar immer wieder Komplikationen und Rückschläge. Aber sobald es ging, verfolgte er vom Krankenbett aus das Geschehen in der Stadt und tauschte sich, wenn es nötig war, mit seinem Stellvertreter Werner Reisbeck und den Amtsleitern aus.

Seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit nach dem Unfall hatte Markus Hugger dann am 22. September bei der Beerdigung seines Freundes und Kreistagskollegen, Stadtrat Harald Niemann. Im Rollstuhl, begleitet von seiner Familie, hielt Hugger dort eine berührende Rede.

Inzwischen kann er mit einer Unterschenkelprotese auch wieder gehen und hat auch schon wieder erste Gemeinderatssitzungen geleitet.

2. Schwerer Unfall verändert das Leben eines Jugendlichen

Auch ein anderer tragischer Unfall mit einem Motorrad hat dieses Jahr unsere Leser bewegt. Der 16-jährige Tim Palmer aus Böttingen war bei einem Motocrossunfall im April 2022 querschnittsgelähmt worden.

Für eine Therapie, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wird, hat der 1. RMC Reutlingen in diesem Jahr Spenden gesammelt.

„Ich habe nie dem Sport die Schuld gegeben“, sagt Palmer im Interview in unserer Zeitung, in dem er berichtete, wie der Unfall sein Leben verändert hat.

So wurden auch die Motorradfreunde Dürbheim auf das Schicksal des Böttingers aufmerksam und haben bei ihrer Halloween-Party eine Spendenaktion für Tim Palmer organisiert. Sie haben einfach Spendenboxen aufgestellt und jeder Gast konnte selber entscheiden, ob er sich seine Pfandmarke wieder auszahlen oder die zwei Euro Pfand spenden wollte.

So kamen am Ende 750 Euro zusammen. Das Geld kommt eins zu eins Tim Palmer zugute und soll ebenfalls für seine Therapie in einer Privatklinik verwendet werden.

3. Rottweiler Verein holt Jungen aus Kamerun

Viele Menschen im Kreis hat im zu Ende gehenden Jahr auch das Schicksal des kleinen Krebspatienten Daniel Djidéré bewegt. Der Fünfjährige aus Kamerun war vom Rottweiler Verein Hamami Anfang Februar zur Behandlung nach Deutschland geholt worden.

Als die Rottweiler Zahnärztin Houma Kustermann im Januar wieder einmal in ihrer Heimat Kamerun war, um dort Kindern mit Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten zu helfen, war sie auf das Schicksal des kleinen Daniel aufmerksam gemacht worden.

Erste Behandlungen in der onkologischen Kinderabteilung des Uniklinikums Tübingen - die notwendige Operation am Hals war in Kamerun nicht möglich - zeigten Erfolge. Doch dann kam die schreckliche Nachricht: Der Tumor ist nicht zu stoppen.

Seine letzten Tage durfte Daniel wieder zuhause in Kamerun bei seiner Familie verbringen, wo er, so Houma Kustermann:, „müde, aber ohne Schmerzen“ gestorben ist.

4. Suche nach Stammzellenspender

Auch Heike Mägerle aus Tuttlingen-Nendingen hat 2023 viel Anteilnahme und Solidarität erfahren. Als Mutter dreier erwachsener Kinder, Pflegefachkraft im Altenzentrum St. Anna in Tuttlingen, ehrenamtliche Reisebegleiterin für Menschen mit geistiger Behinderung und leidenschaftliche Motorradfahrerin stand sie voll im Leben, als - an ihrem Hochzeitstag - die Diagnose Leukämie - Blutkrebs - kam.

Der Anruf der Ärztin zog ihr zunächst den Boden unter den Füßen weg.

Doch sie nahm den Kampf auf, ließ furchtbare Chemotherapien über sich ergehen. Freunde, Kolleginnen und Kollegen starteten die Aktion „Hilfe Heike heilen“. Etwa 1000 Menschen haben mitgemacht und Stammzellenproben abgegeben.

Und wie Mitte November bekannt wurde: Ein passender Stammzellenspender ist wohl gefunden!