Schachring Heuberg–Gosheim ehrt seine Sieger

Bei der Generalversammlung im Gasthaus „Krone“ in Gosheim konnte Vorsitzender Franz Narr auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Nicht nur die Meisterschaft der ersten Mannschaft in der Bezirksliga und der Aufstieg in die Landesliga macht stolz, auch der Klassenerhalt der zweiten Mannschaft in der Kreisklasse. Auch auf Bezirks– und Verbandsebene konnten die Gosheimer glänzen. Roman Hass, Lothar Weber, Adam Glöckl, Dominik Steiner und Ottmar Stehle landeten gleich bei mehreren Turnieren ganz vorne. Getoppt wurde dies nur noch von Matthias Narr, der den Bezirkspokal gewann und dafür beim Neujahrsempfang der Gemeinde Gosheim geehrt wurde. Überhaupt lobte Franz Narr den Zusammenarbeit als „beispielhaft und unbürokratisch“.

Als Jugendleiter Lothar Weber einen Aufwärtstrend beim Nachwuchs vermeldete, freute sich auch Bürgermeister André Kielack und sein Stellvertreter Otto Weber. Kielack: „Nur schlaue Kinder spielen Schach. Weiter so!“ Nachdem Kassier Andreas Speck, Schriftführer Norbert Weber und die Mannschaftsführer das vergangene Jahr Revue passieren ließen, übernahm Hans Steiner die Ehrung der Sieger und fleißigsten Spieler. Die Jugend–Vereinsmeisterschaft gewann Jan Streicher, bei den Aktiven siegte Ottmar Stehle. Den Pokalwettbewerb sicherte sich Matthias Narr und bei der Blitzschach–Konkurrenz dominierte Dominik Steiner. Alle Sieger erhielten Pokale und Urkunden, auch die beiden Nachwuchsspieler Tim Ossner und Berkay Cakir für ihre Erfolge bei der Jugend–Vereinsmeisterschaft.

Für 403 Einsätze wurde Franz Narr ausgezeichnet, Stefan Fischer brachte es auf 313 und der junge Dominik Steiner bereits auf beachtliche 201 Einsätze für den Verein. Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber aufgrund ihrer guten Arbeit wieder gewählt. Matthias Narr wurde als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Er wird eine Homepage einrichten. Stolz auf die „tolle Kameradschaft und den Zusammenhalt“ im Verein schloss Franz Narr die harmonische Versammlung.