SAV Ortsgruppe Gosheim fährt zum Klettern ins Montafon

Unter dem Motto „Wir schnuppern Klettersteigluft“ trafen sich 14 Naturbegeisterte, um ihre ersten Erfahrungen mit dem Klettern zu machen. Oft heißt es ja, „Ich würde schon gerne, aber ich trau mich nicht“. An diesem Tag durfte jeder lernen und erfahren, ob das Klettern „sein Sport“ ist.

Die Gruppe fuhr in Fahrgemeinschaften Richtung Gaschurn–Partenen ins Montafon. Am Southside Festival vorbei ging es Richtung Bodensee. Und nach einer kurzen Pause fuhr die fröhliche Truppe auf direktem Weg zum Übungsklettersteig RIFA. Dort angekommen, wurden die Klettersteigsets verteilt und gleich angezogen. Voller Vorfreude ging es in Richtung Einstieg. Bevor alle losklettern durften, gab es von den Guides Martin Mair und Thomas Weinreich eine Einführung, es wurde das Equipment und das Verhalten im Klettersteig erklärt. Danach durften endlich alle loslegen.

Über leichte bis schwere Passagen und über eine Seilbrücke ging es am Fels entlang. Wieder unten angekommen, waren alle stolz auf sich und hatten nun Lust auf den nächsten Klettersteig. Nach einer Vesperpause und einer 20–minütigen Fahrt, ging es zur Röbieschlucht. Beim Einstieg hörte man schon das Bachrauschen. Der Klettersteig ging mal rechts und mal links vom Bach entlang. Manchmal sogar mitten durch. Hier konnte jeder das Geübte, in einer sehr schönen Landschaft, umsetzen.

Nach dem „feucht–fröhlichen“ Klettersteig gab es eine Einkehr in der Ronggalpe. Mit leckerem Kuchen und Kaffee konnte man sich wieder stärken. Viele hatten noch Kraft und Kondition und Zeit war auch noch da, so dass sich ein Großteil der Gruppe auf den Weg zum Rongg–Wasserfall–Klettersteig machte. Als alle erschöpft oben ankamen, ging es wieder zurück ins Tal zu den Autos. Alle Klettergurte abgelegt, ging es wieder in Richtung Heimat. Auf der Rückfahrt wurde bei „Max und Moritz“ in Kressbronn eine Pause eingelegt und lecker zu Abend gegessen. Alle hatten viel Spaß und jeder ist sich sicher, wieder mal „ans Seil“ zu gehen.