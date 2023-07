SAV Neuhausen startet beim Löwen–Cup

Am vergangenen Samstag wurde in Geisingen die sechste Etappe des Löwen–Cups ausgetragen. Mit am Start waren insgesamt 21 Starterinnen und Starter vom SAV Neuhausen. Bei tollem Sommerwetter konnten die Skater ihre Disziplinen auf dem 444 Meter langen Außenkurs austragen. Neben den Baden–Württembergischen Vereine waren auch junge Athleten aus der Schweiz und aus Frankreich angereist. Über den Wettkampftag gab es deshalb viele schnelle Rennen auf hohem Niveau, die Neuhauser Skater konnten sich tolle Platzierungen erlaufen, das Ergebnis von vielen absolvierten Trainings in der laufenden Saison.

Als jüngste Starterin aus Neuhausen war Thea Hepfer bei den Schüler D Einsteigerwertung am Start, bei ihrem ersten großen Wettkampf belegte sie am Ende Rang eins in der Gesamtwertung. Bei den Schülerinnen C belegte Ida Huber Rang drei im Klassefeld aus französischen und hessischen Läuferinnen. Ebenso hart besetzt waren die Felder der Schüler B. Bei den Mädchen belegten Emma und Karlotta Schröder in der Gesamtwertung Rang vier und sechs. Bei den Jungs landete Max Schlegel mit dem zweiten Rang auf dem Podest, Jakob Storz auf Rang fünf, Lian Brendle auf Rang sechs und Finn Huber auf Rang sieben. Maximilian Storz wurde ebenfalls Zweiter, er gewann den Parcours deutlich, musste sich aber auf der Langstrecke geschlagen geben. Luca Storz unterlag in der Jugend Manuel Eppinger und wurde damit Zweiter bei der Jugend.

In den Einsteigerwertungen starten die Wettkampfneulinge: Lena Weinmann siegte bei den Schüler C, Eric Schramm belegte Rang sechs, Anton Kappel Rang sieben, Luca Wittenberg Rang elf, Emilia Große Rang zwölf und Paul Moosmann Rang dreizehn. Bei den Schülern B gelang Leonie Stehle mit dem zweiten Rang der Sprung aufs Podest, Tom Hepfer wurde Siebter, Finja Gerspacher Achter und Jana Wittenberg Neunter. Melina Brendle belegte bei den Kadettinnen den ersten Rang.

Von den Trainern gab es ein großes Dankschön an alle Teilnehmer für ihren tollen Einsatz und die tollen Ergebnisse, alle Kinder können stolz auf ihre Leistungen sein! Ebenso ein Danke an alle Eltern und die Teambetreuer, die ihre Kinder zum Renntag begleitet und alle Kinder kräftig angefeuert haben.

Es stehen noch zwei Etappen aus: Eine in Großbettlingen im September und das große Finale in der Arena Geisingen im Oktober. Mit wieder so vielen Teilnehmern wie bei dieser Etappe könnte es den Neuhausern gelingen, den Vereinspokal dieses Jahr zu gewinnen.