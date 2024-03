Satzungsänderung beim Schwarzwaldverein Tuttlingen

Gut besucht war die 113. Hauptversammlung des Schwarzwaldverein Tuttlingen in dem kleinen Saal der Tuttlinger Stadthallen. Die beiden Vorsitzende Frank Mattes und Dominik Schmid freute es, ein volles Haus begrüßen zu dürfen. Aktuell zählt der Wanderverein 177 Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurden wieder viele Wanderungen und Unternehmungen unternommen. Herausragend war die Städtereise nach Leipzig , das Sommerfest am „Scheuerlehof“ im Donautal und die Weihnachtsfeier. In diesem Jahr führt die Städtetour nach Frankfurt am Main. Auf Hochtoren laufen die Planung, welche in den bewährten Händen von Bianca Buchmann liegen. Sie ist auch Kassenverwalterin des Verein und gab einen ausgeglichenen Kassenstand bekannt. „Das Kassenminus vom vorigen Jahr konnte in diesem Jahr ausgeglichen werden“ gab die Schatzmeisterin bekannt. Die beiden Kassenprüfer Wilfried von Briel und und Günther Kaufmann hatten die Kasse geprüft und für tadellos befunden. Wanderwart Robert Schmid lies noch einmal die einzelne Wanderungen Revue passieren. Er stellte die Wanderungen für dieses Jahr kurz vor, welche unternommen werden sollen. Johannes Kalker, er ist stolze 86 Jahre alt, sorgt sich bis zum heutigen Tage um die Pflege der Fernwanderwege. Naturschutzfachwart Hans Scheuring gab zu letzten mal seinen Bericht bekannt. „Der Schutz um das Klima ist die größte Herausforderung unserer Gesellschaft“ stellte er mahnend fest. Auch im Schwarzwald sei die Klimaveränderung

angekommen. Es sei nun ein Umdenken in der Energieversorgung durch Wind,Solar und Biogas- Erzeugung notwendig um der Erderwärmung vorzubeugen. Ein weiterer wichtigerer Aspekt sei die Erhaltung der Artenvielfalt in der Fauna und Flora. Ekkehard Greis , Vorsitzender des Bezirks Donau-Hegau-Bodensee entlastete einstimmig die Vorstandschaft. Ebenfalls einstimmig wurde die neue Satzung und die Erhöhung des Jahresbeitrages beschlossen. Das Wanderzeichen in Gold für das Wanderjahr 2023 wurde an Marianne Rudnick verliehen . Das Zeichen in Bronze bekam