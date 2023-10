Sagenwanderung des Heimatkreis Fridingen

200 Jahre sind es jetzt her, seit der Knopfmacher Fidel Martin von einem Felsen im Donautal abstürzte und dadurch die Sage vom Knopfmacherfelsen entstand.

Diese und mehrere Fridinger Sagen und mystische Geschichten und Örtlichkeiten arbeitet der Heimatkreis Fridingen derzeit auf. Eine von mehreren Veranstaltungen hierzu war am Samstag, 21. Oktober, nämlich eine von Wolfgang Wirth geführte weitere Sagenwanderung. Dieses Mal ging es unter anderem um die Inquisition und folgende Hexenverbrennung von Anna Schnee beim nach ihr benannten Schnai-Anneles-Loch.

Auch waren Themen: Die Herkunft des Namens Kirchberg, das Weiblesteich, das Franzosenloch, das Ramspeltier, der Grattenmichel, die Goldgrube, das Schicksal des Bettelmann, das Agathenbrot als Hilfsmittel bei der Suche nach Ertrunkenen, die nur nachts sichtbare kleine Hand auf dem Rockenbusch, die Teufelsküche, die eingehauenen Steinstiegen als Zugang zu einem evtl. keltischen Kultplatz auf dem Felsgrat des Stiegelefelsen, die Wagenspuren am Schänzlefelsen, die Burg Felsegg und deren Lederbrücke, der niedergestürzte Laib des Laibfelsen, der Hopfenrain und vieles mehr.

All die Sagen, Erzählungen und mystische Orte fasst der Heimatkreis in einem alsbald erscheinenden, weiteren Band der Gesammelten Aufsätze zur Fridinger Geschichte zusammen. Das Buch wird im Rahmen eines gesellig, kulinarischen Heimatabends am 8. Dezember vorgestellt. Der Heimatkreis Fridingen lädt hierzu schon jetzt recht herzlich ein.