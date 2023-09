Sagenhaftes Fridingen

Begonnen hatte die diesjährige Frühwanderung des Heimatkreises noch bei Dunkelheit am Hasenheim. Schon dort erfuhren die Teilnehmer einiges über die Sagenwelt von Fridingen und Umgebung. Passend zum mystischen Jahresthema des Fridinger Heimat– und Geschichtsvereins wurden die Teilnehmer dann auf dem noch nebelverhüllten Hardt von einem wirklich „sagenhaften“ Sonnenaufgang überrascht.

Wolfgang Wirth verstand es im weiteren Verlauf der Wanderung, seine zahlreichen Zuhörer mit seinen Erzählungen über die Sagenwelt um die Ruine Pfannenstiel, um den nunmehr vor 200 Jahren zu Tode gestürzten Knopfmacher Fidel Martin und vieles mehr in den Bann zu ziehen. Alsbald wanderte der eine oder andere verstohlene Blick über das noch nebelverhangene Hardt, um sich zu vergewissern, dass nicht doch das Hardtfräulein oder eine andere, der durchaus Grauen erregenden Fridinger Sagengestalten, unverhofft aus dem sich nur langsam zurückziehenden Nebel auftaucht und die Gruppe überrascht. Im Laufe der Wanderung gewann die Sonne immer mehr die Oberhand über Nässe, Nebel und Kälte der Nacht und ließ die mit unzähligen Tautropfen behängten Spinnweben am Wegesrand glitzern und einen herrlichen Tag zum Vorschein bringen.

Schnell traten dann die schaurig Geschichten von tragischen Unglücksfällen, Familiendramen, Hexen und unheimlichen Nachtgestalten wieder in den Hintergrund. Das Schloss Bronnen mit seinen nächtlichen Spukgeschichten zeigte sich nun wieder harmlos und einladend im warmen Sonnenlicht. Die Mitglieder der großen Wandergruppe erreichten nach ihrer Rundwanderung den Knopfmacher und stärkten sich zu Beginn eines sonnigen Tages bei einem ausgiebigen und geselligen Frühstück.

Die meisten freuen sich schon auf die nächste Sagenwanderung — vielleicht wieder mit etwas Gänsehautfeeling — am 21. Oktober, beginnend am „Schnai–Anneles–Loch“. Die nächtliche Veranstaltung bereits am 7. Oktober „Mythologie der Sternbilder“ ist thematisch in diese Reihe des Heimatkreises eingebettet. Der eine oder andere wartet auch schon mit Spannung auf die Buchvorstellung des neuen Buches des Heimatkreises am 8. Dezember im Bergrestaurant Knopfmacher, wo die mystischen Geschichten und Sagen in und um Fridingen mit vielen überraschenden Hintergründen dargestellt, dokumentiert und aufgearbeitet werden.