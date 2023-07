Rückblick 61. Kleinfeld Handballturnier

Am Wochenende vom 21. bis 23. Juli fand auf dem Sportgelände Ettenberg unser 61. Kleinfeld Handballturnier auf dem Rasen, sowie das Beach — Handballturnier statt.

Den Turnierauftakt bildete am Freitag ab 16 Uhr das Beachhandballturnier für die A– und B–Jugend männlich und weiblich. Viele Jugendmannschaften nahmen an diesem beliebten Auftaktturnier teil und die Zuschauer erfreuten sich an den sehr spannenden Spielen, der coolen Musik und Atmosphäre am Beachplatz.

Am Samstag war der Turnierauftakt für alle Mannschaften auf dem Rasen, sowie für die Aktiven Beachhandballer. Insgesamt nahmen 67 Jugendmannschaften an unserem Handball Turnier teil und zeigten ihr Können auf dem Rasen. Bei den aktiven Mannschaften spielten 55 Mannschaften sowohl beim Rasen– als auch beim Beachturnier um wertvolle Pokale. Das E–Jugend Turnier, an welchem in diesem Jahr zwölf Mannschaften teilnahmen, wurde zusätzlich am Sonntag auf dem Tartanplatz ausgetragen.

Gerne nutzt der Turnverein Mühlheim nun die Gelegenheit, sich bei allen Helfern ganz herzlich zu bedanken. Ein herzliches Dankeschön geht an:

Die Stadt Mühlheim, die Mitarbeiter des Bauhofs, den Vfl Mühlheim für die Überlassung der Sportplätze und der Kabinen, die Firma Karl Leibinger Medizintechnik, die Firma Waldmann, das Sägewerk Maurer, die Firma Milkau, die Feuerwehr Mühlheim/Stetten, das Deutsche Rote Kreuz, die Firma Damaschke, den Skiclub für die Überlassung des Skischulwagens, den Tennisclub für die Überlassung ihres Geländes, an Oliver Raab für die Beschallung und an Thomas Berchtold für die Überlassung und das Mähen der Wiesen.

Ebenfalls herzlichen Dank dem Auf– und Abbauteam, dem Putz– und Aufräumteam, an unsere fleißigen Rentner, die MC Biker Mühlheim Stetten, die Stadtkapelle Mühlheim, die Narrenzunft Mühlheim, das Bauwagen–Team, an die Wirte–Teams im Turnerheim, im Festzelt, am Obststand, am Weizenbierstand und der Bar, an die Springer, die Turnierleitungen, an die Schiedsrichter/innen, an die Kuchenspender/innen, an alle Spieler und Betreuer, an alle Festzeltbesucher und Zuschauer, an unseren Bürgermeister Jörg Kaltenbach für die Siegerehrung und an alle die an dieser Stelle vergessen wurden. Ganz besonderen Dank allen unseren Sponsoren, Gönnern und Freunden.