Rudolf Villing ist nun Ehrenmitglied des Musikvereins

Mit Rudolf Villing beendete eine „Institution“ des Böttinger Musikvereins seine aktive Zeit als Musikant. Im zarten Alter von gerade einmal zwölf Jahren ist er dem Verein 1956 beigetreten und bis heute treu geblieben.

Durch seine 67-jährige Aktivität sprengt Villing die Möglichkeiten der Auszeichnungen des Blasmusikkreisverbands Rottweil-Tuttlingen. Dessen Vertreter, Hans Uwe Hilzinger, der beim Weihnachtskonzert in der Böttinger Mehrzweckhalle anwesend war, musste passen: Der Verband hat keine Auszeichnung, Urkunde oder Nadel mehr zu bieten, die Villing nicht schon erhalten hatte. Da er dennoch nicht mit leeren Händen kommen wollte, überreichte er Villing die Glückwünsche des Verbands und ein Präsent.

Vorsitzender Thomas Mattes schloss sich den lobenden Worten an und ernannten Villing zum Ehrenmitglied. Er bedauerte sehr, den „Klarinettisten auf sehr hohem Niveau“ und die „musikalisch tragende Säule auf der ersten Simme“ zu verlieren. Denn freiwillig ist Villing nicht ausgeschieden: Verletzungs- und altersbedingt „funktionieren“ die Finger nicht mehr ganz so wie sie sollten.

Der Vorsitzende lobte Villing ob seines vielfältigen Engagements im Verein. Seit 1977 gehört er dem Vereinsausschuss an, davon die ersten drei Jahre als erster Vorsitzender, direkt danach bis 2004 als zweiter Vorsitzender und seither als Beisitzer. Unzählige Jahre führte er die Liste des Probenbesuchs und ehrte die fleißigsten Aktiven dafür. Seit 2013 hat er dank seines technischen Geschicks das Amt des Instrumentenwarts inne. Der Vorsitzende überreichte an den Ausgeschiedenen und an dessen Ehefrau Katharina Villing je ein Präsent.

Auch für Martin Flad gab es eine Auszeichnung. Er erhielt von Hilzinger die Urkunde und die Ehrennadel in Gold des Blasmusikverbands Baden-Württemberg und die Urkunde für 30-jährige Aktivität. Flad spielt seit 1993 das Flügelhorn. Vorsitzender Mattes hob hervor, dass Flad bei keinem Auftritt fehle sowie einer der fleißigsten Probenbesucher sei. Er bezeichnete ihn als Musiker mit Leib und Seele und überreichte ihm ein Präsent.