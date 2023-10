Zimmertheater Rottweil startet die neue Reihe „Nachtcafé“

In lockerer Abfolge öffnet an zwei Freitagen pro Monat das Café des Zimmertheaters für ein entspanntes Programm am späten Abend. Es soll ein Ort werden zum gute Livemusik hören, Texten lauschen, zum Quatschen, gepflegte Getränke zu sich nehmen, nette Leute treffen und das alles in ungewöhnlichen Kombinationen.

Am Freitag, 20. Oktober, ab 22 Uhr wird eröffnet mit „Suse liest Lumpi“. Dahinter verbirgt sich Susanne Karreis, die Texte von Andreas Engisch liest, die sich um alles drehen, was einem so passieren kann bei einer Jugend im ländlichen Raum, inklusive anarchischer Momente. Der musikalische Teil mit Songs von Soul bis Pop kommt von Mailin Klinger (Gesang), Dorin Grama (Akkordeon) und Nicholas Charkviani. An der Bar ist Andreas Engisch ‐ Lumpi.

Am Freitag, 27. November, liest ab 22 Uhr Regine Gebhardt aus den Feuilletons „Mondän ist nicht mehr modern“ von Anita Daniel aus dem Berlin der 20er Jahre, Musik von Dorin Grama. Am Freitag, 17. November, spielt und erzählt der Musiker Finn Schorlau von seiner monatelangen Reise durch Europa, die er startete mit 2,50 Euro, seiner Gitarre und seinem Reisepass.

Am Freitag, 1. Dezember, lädt ab 22 Uhr der Gitarrist Arthur Braitsch, vor Kurzem noch in Los Angeles ansässig, zu einem „Chrismas Special“ und läutet die Adventszeit musikalisch ein. Am Freitag, 15. Dezember, sind ab 22 Uhr der Wiener Kunsthistoriker Gerald Matt und die Schauspielerin Susanna Bihari zu Gast. Es geht um die gigantische Krawattensammlung, der als manischer Krawattensammler sein Leben zur Kunst erhoben hat.

Informationen