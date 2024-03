Wilhelm Schmid will „dem Leben Sinn geben“

Der Autor und Philosoph Wilhelm Schmid ist am Mittwoch, 3. April, um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Rottweil zu Gast. Der Schriftsteller kommt auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung und der Männergruppe Lebensbalance in die Stadt.

In Zeiten von Starken gesellschaftlichen Veränderungen und einer unsicheren Weltlage gewinnt die Thematik „Dem Leben Sinn geben bei den Herausforderungen der Zeit“ an Bedeutung, heißt es in der Ankündigung. Dies betreffe Frauen und Männer, ob jung oder alt, gleichermaßen. Der Vortrags- und Gesprächsabend soll Impulse für ein gelingendes Leben geben.

Wilhelm Schmid ist seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt vom „SWR 3-Nachtcafe“ als einer, der in gut verständlichen Worten Denkanstöße gibt, heißt es weiter. Der Philosoph wisse Rat, wie der einzelne Mensch selbst besser Einfluss auf den Lauf seines Lebens nehmen kann.

Die Besucher der Veranstaltung in Rottweil können laut Ankündigung gespannt sein auf Handlungshilfen zur besseren Lebensbewältigung. Nach dem Vortrag ist eine Gesprächsrunde geplant.

Der Kartenvorverkauf findet in der Buchhandlung Klein in Rottweil statt, die auch Bücher von Wilhelm Schmid anbietet.