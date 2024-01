Welcome Café in der Villa Rottweil

Das Welcome Center für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg lädt am Dienstag, 30. Januar, von 18 bis 20 Uhr, zum allerersten Welcome-Café in diesem Jahr ein.

Als Lokation hat sich das Welcome Center-Team die älteste Stadt Baden-Württembergs, Rottweil, ausgesucht. Die Teilnehmer des Welcome-Cafés treffen sich im Café Villa Rottweil, einem Restaurant und Hotel, das französische und italienische Küche anbietet.

Das Angebot richte sich an alle, die aus dem Ausland neu in unsere Region gezogen sind, einen Beruf erlernt oder studiert haben und im zwanglosen Austausch miteinander die Deutsche Sprache üben und Gleichgesinnte kennenlernen möchten. Anmeldungen nimmt Milena Fischer bis Montag, 29. Januar per E-Mail an [email protected] entgegen.

Unternehmen, die ausländische Fachkräfte einstellen möchten, erhalten kostenfreie Hilfe vom Welcome Center. Es hilft bei der Suche nach Fachkräften, Fragen zu Einreise oder Aufenthaltsrecht, oder dabei, Neulinge gut ins Team einzubinden. Fachkräfte oder Studierende aus dem Ausland und ihre Familien können sich beim Welcome Center informieren. Sie erfahren wie der Arbeitsmarkt funktioniert, welche Unternehmen es gibt oder wie man sich erfolgreich bewirbt. Wer seinen ausländischen Beruf anerkennen lassen oder seine Deutschkenntnisse verbessern möchte, wird ebenfalls unterstützt.

Das Welcome Center ist eine Einrichtung der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg und der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg sowie die Förderer des Welcome Centers unterstützen das Center.