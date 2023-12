Unverzichtbar für die Vereine

Für die Vereine unverzichtbar und unbezahlbar, für die Gesellschaft und das Gemeinwesen unermesslich wertvoll: Dem Ehrenamt ist bei der Veranstaltung des Fußballbezirks Schwarzwald im Hofersaal der Kreissparkasse Rottweil höchste Wertschätzung entgegengebracht worden.

Im Rahmen einer würdigen Feier - zum letzten Mal vom Bezirk Schwarzwald ausgerichtet, es steht die Neustrukturierung der Fußballbezirke an - hat Bezirksvorsitzender Marcus Kiekbusch 19 Personen und drei Vereine für herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Unterstützt wurde er dabei vom gesamten Vorstandsteam, insbesondere von der Ehrenamtsbeauftragten Monika Alt.

Die Liste der Ehrengäste aus Politik, Sport und Verwaltung war lang und hochkarätig. Allesamt brachen sie eine Lanze für die vielen Facetten des ehrenamtlichen Wirkens in Vereinen. Selbst der neu gewählte CDU - Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag, Manuel Hagel („Ohne Menschen wie Sie würde das Land verarmen.“), scheute nicht den angesichts der winterlichen Verhältnisse doch recht beschwerlichen Weg nach Rottweil. Die für ihre Vereinstätigkeit Geehrten seien in der Gesellschaft wichtige Vorbilder. Wenn Bezirksvorsitzender Kiekbusch zur Ehrenamtsveranstaltung nach Rottweil rufe, dann getraue man sich nicht, ihm abzusagen, scherzte der Tuttlinger CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf. Er sah die Politik zweifellos in der Verantwortung gegenüber dem Ehrenamt. Sein Rottweiler Landtagsfraktionskollege Stefan Teufel sprach konkret den kommunalen Sportstättenbau als wichtigen Faktor zur Unterstützung des Ehrenamts und des Breitensports an. Auch im Sport müsse Bürokratieabbau erfolgen, forderte FDP-Landtagsabgeordneter Daniel Karrais aus Rottweil.

Die Bundespolitik war durch die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss vertreten. Sie verwies auf die engen Verbindungen zwischen Sport, Politik und Gesellschaft. Bei den Vereinen komme jeder Euro dort an, „wo er etwas bewirkt“, sagte sie. Die ehrenamtlich Tätigen trügen „mit den vielen sichtbaren und unsichtbaren Stunden“ maßgeblich zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. „Sie tun alle mehr als nur für sich selbst zu sorgen“, rief der Vertreter der Gastgeberin, Vorstandsvorsitzender Matthäus Reiser, den Geehrten zu. Wer ein Ehrenamt ausübe, übernehme große Verantwortung für die Gesellschaft. Sport vermittle wichtige Normen - auch außerhalb des Sportbereichs, meinte Reiser weiter. Er versprach dem Bezirksvorsitzenden, dass auch der neue Bezirksverband Schwarzwald-Zollern als Gast im Hofersaal jederzeit willkommen sei. Ihm habe der Fußball „viel gegeben“, verriet Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf in seinem Grußwort. Gemeinschaft und Freundschaft, ein wichtiger Punkt im Sport, seien über die aktive Zeit hinaus geblieben.

Für die Landkreise Tuttlingen und Rottweil gratulierte der Tuttlinger Landrat Stefan Bär. Das Ehrenamt sei die einzige Konstante im Fußball und stelle eine große Kraft bei der Integration dar. Bär riet den Besuchern: „Schauen sie mal die deutsche U 17 Fußballelf an“.

Für die Sportkreise Tuttlingen und Rottweil beglückwünschte die Tuttlinger Sportkreisvorsitzende Margarethe Lehmann den Kreis der neuen DFB - Ehrenamtspreisträger. Giuseppe Palilla, Ehrenamtsbeauftragter des Württembergischen Fußballverbandes, bezeichnete die Ehrungsfeier in Rottweil als „Leuchtturmveranstaltung“. Stellvertretend für alle ehrenamtlich Tätigen würden die anwesenden Vereinsmitglieder ausgezeichnet. Die Dankesworte, freute sich Kiekbusch, seien Motivation, sich auch weiterhin für das Ehrenamt einzusetzen. Für die gelungene musikalische Umrahmung sorgte wie schon in den Vorjahren Sängerin Steffi Flaig und Pianist Matthias Jakob. Ein Imbiss rundete die Veranstaltung ab.