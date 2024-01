Ungenehmigte Demo hängt sich an Bauernproteste an

In Rottweil haben Demonstranten in der Tradition einer „Montagsdemo“ am Abend den Verkehr in der Innenstadt lahmgelegt. Der Protest mitten auf dem Hauptstraßenkreuz ist nicht angemeldet worden. Es war schon angekündigt worden, dass auch andere Gruppen an diesem Montag wohl den Protest der Landwirte nutzen werden, um selbst zu demonstrieren.

In Rottweil hatte das am Montagabend zur Folge, dass der Verkehr in der Innenstadt seit kurz nach 17 Uhr stillstand. Demonstranten liefen auf dem Hauptstraßenkreuz im Kreis herum. Der Protest richtete sich den Schildern zufolge „gegen die Regierung“ - zu lesen war aber auch einfach ganz pauschal „Schnauze voll“.

Der Busverkehr stand ebenfalls fast eine Stunde. Busse und Autos stauten sich in alle Richtungen. Kurz vor 18 Uhr endete der Protest.