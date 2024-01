Theater Liberi zeigt „Aladin - das Musical“ in Rottweil

In die Welt von 1001 Nacht entführt das Theater Liberi am Samstag, 17. Februar, 15 Uhr, in der Stadthalle in Rottweil. In „Aladin -das Musical“ ist die Jahrhunderte alten Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical. Dies teilt das Theater mit.

In der humorvollen Adaption des Theater Liberi zeigt sich, dass die Wunderlampe allein nicht für ein Happy End sorgt. „Aladin und Yasmin erkennen, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. Auch Wünsche können nur etwas verändern, wenn man sie klug einsetzt“, sagt Aladin-Darsteller Ali Marcel Yildiz. Getragen wird das Musical von den eigens komponierten Titeln der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. „Dabei kommen viele verschiedene Genres zum Ausdruck: Unter anderem gibt es große Show- und Revuenummern, aber auch Einflüsse aus Hip-Hop, Country und sogar Grunge“, so Kloppenburg.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten 31, 27 oder 23 Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.