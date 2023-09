Resignierte Geschädigte schildern vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts in Rottweil, wie sie das Abbrennen ihrer Scheunen erlebt haben ‐ und wie sie das bis heute beeinflusst. Doch der zweite Verhandlungstag im mutmaßlichen Feuerteufelprozess bringt auch die Vergangenheit des Angeklagten Nico B. ans Licht. Sie zeigt, dass er seit seiner Jugend schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

Schon 2002 wird B. fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen

Während der Angeklagte Thomas W. keine Eintragungen im Bundeszentralregister hat, sind es bei Nico B. insgesamt elf. Der erste ist aus dem Jahr 2002. Sexuelle Belästigung von Kindern lautete der Vorwurf, wird vor Gericht vorgelesen. Schon damals wurden Verhaltensauffälligkeiten bei B. festgestellt. Und auch fahrlässige Brandstiftung wurde ihm im selben Jahr vorgeworfen. Mit einem Feuerzeug sei damals Heu entfacht worden, um sich zu wärmen, in der Folge brannte eine Scheune bei Seitingen-Oberflacht ab, heißt es in den Unterlagen.

Es folgen Strafbefehle wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit am Steuer, Betrug, Erschleichens von Leistungen sowie verschiedene Sachbeschädigungen. Der letzte Eintag ist aus dem Jahr 2022: Sachbeschädigung in zwei tateinheitlichen Fällen. Die Tat weise infantile Züge auf, heißt es in den Akten. B. soll zwei Abfalleimer auf dem Talmannsberg in Immendingen mit einem Böller beschädigt haben. Bei der Tat sei er betrunken gewesen. Weil er vielfach einschlägig vorbestraft war, lautete das Urteil: ein Monat Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf Bewährung.

Nun sitzt B. erneut vor Gericht. Er wirkt oft teilnahmslos, als Polizeibeamte, Einsatzkräfte der Feuerwehr und Geschädigte ihre Geschichten erzählen. An diesem Tag geht es um die beiden Scheunen in Neuhausen ob Eck und Immendingens Ortsteil Ippingen. Immer wieder wird in den Akten geblättert, immer wieder werden vor den Zeugen Fotos der in Flammen stehenden Gebäude gezeigt. Immer wieder schaut W. beschämt nach unten.

Eigentümer der Scheune hat bis heute mit Brand zu kämpfen

So auch, als der 79-jährige Eigentümer der Scheune in Neuhausen berichtet, dass er und seine Frau bis heute mit dem Brand zu kämpfen haben. „Mir geht es nicht mehr so gut seither. Ich habe es so gut gehabt, jetzt ist alles weg. Das zehrt an mir“, schildert er. „Um 3.30 Uhr ist die Polizei bei mir vor der Tür gestanden“, erinnert sich der Zeuge, der viele Jahre als Nebenerwerbslandwirt gearbeitet hat.

Mit diesem Bild sind sie zu mir gekommen und haben mich geweckt. Eigentümer der Scheune in Neuhausen

Zu sehen ist ein in Flammen stehender Traktor. Über das Kennzeichen sei er ausfindig gemacht worden. „Das ist brutal“, murmelt er, als weitere Bilder gezeigt werden. „Das ist völlig ausgebrannt, da ist nichts mehr da.“ Die Halle soll wieder aufgebaut werden. „Das Fundament steht.“ Zwar zahle die Versicherung, dennoch könne er nicht alles wieder beschaffen, „viele Sachen gibt es nicht mehr, das ist das Problem“.

30-Jähriger bleibt auf Schaden sitzen

Auch ein 30-Jähriger, der in Neuhausen seinen Traktor und landwirtschaftliche Geräte untergestellt hatte, erlitt durch den Brand einen enormen Schaden. Versichert waren die Maschinen nicht. Einen neuen Traktor habe er sich vergangene Woche gekauft. „Hat Sie das finanziell in Bedrängnis gebracht?“, will der Vorsitzende Richter, Karlheinz Münzer, wissen. Die Mutter habe einen Kredit aufnehmen müssen, berichtet er. Denn mit seiner Freundin habe er ein Haus gekauft dieses Jahr, das sei 2022 schon geplant gewesen. „Die restlichen Sachen zu beschaffen, wird die nächsten ein bis zwei Jahre nichts.“

Der Gruppenführer der Feuerwehr Neuhausen ob Eck, Marvin Reischmann, war ebenso als Zeuge geladen wie Immendingens Abteilungskommandant Winfried Heitzmann. Beide berichteten, dass die Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr zu retten waren. „Das hat man von Anfang an gesehen“, so Reischmann. Bei der Alten Säge in Ippingen sei daher der Fokus darauf gelegt worden, eine Ausbreitung des Feuers auf das nebenstehende Gebäude zu verhindern.

Technischer Defekt sehr unwahrscheinlich

Ein Brandsachverständiger hat sich die Überreste der Alten Säge genauer angeschaut. Er berichtet, dass die wahrscheinlichste Ursache für den Brand eine externe Zündquelle sei. Eine Selbstentzündung des Heus sei aufgrund der trockenen Wetterbedingungen als sehr unwahrscheinlich einzustufen. Gleiches gelte für einen technischen Defekt. Denn dann hätte es einen anderen Brandverlauf geben müssen, erklärt er. Eine Brandentstehung ausgehend vom Stromnetz sei aufgrund vieler Kurzschlussspuren auszuschließen.

Asbesthaltiges Material bereitet bei Alter Säge in Ippingen Probleme

Der Eigentümer der Alten Säge in Ippingen bleibt auf etwa 160.000 Euro Schaden sitzen, hinzu kommen fehlende Mieteinnahmen der anderen Nutzer. Denn wegen einer immens hohen Versicherungsprämie sei das Gebäude nicht versichert gewesen, berichtet der 57-Jährige. Für den Neubau rechnet er mit 250.000 Euro. „Ich hoffe, dass nicht noch Entsorgungskosten dazu kommen“, sagt er.

Bei jedem Geräusch ums Haus herum, sind wir draußen. Ein Geschädigter aus Immendingen

Denn: Auf dem Dach waren mit Eternitplatten ‐ also wie beim ebenfalls abgebrannten Silo in Mühlheim auch ‐ asbesthaltiges Material verbaut. Daher liege dieses auch noch immer auf dem Grundstück. Das beauftragte Entsorgungsunternehmen tue sich schwer, eine Deponie für den Sondermüll zu finden. „Daher können wir auch nicht weiter machen“, sagt er.

Das bleibt für ihn nicht ohne psychische Folgen. „1978 ist schon das Ökonomiegebäude abgebrannt. Die Bilder waren noch nicht weg. Das zehrt sehr an einem“, berichtet er. Auch bei einem 54-Jährigen, der die Halle zum Lagern von Heu- und Strohvorräten für seine Pferde nutzte, war der Brand von 1978 sofort wieder präsent.

„In der Nacht hat uns unsere Tochter geweckt“, erinnert er sich an die Brandnacht. Hätte sich das Heu selbst entzündet, wäre er versichert gewesen. So bleibt er auf den Kosten sitzen. „Ich bin glücklich, dass Leute gespendet haben, so konnte ich die Tiere behalten, sonst hätte ich sie verkaufen müssen“, berichtet er. Er und seine 25-jährige Tochter hätten besonders mit dem Brand zu kämpfen. „Ein halbes Jahr mussten wir jede Nacht zu ihr liegen, bis sie geschlafen hat.“

Was hat Spongebob mit der Sache zu tun?

Bereits am ersten Prozesstag ist der Begriff „Feu Feu“ gefallen. Diesen soll die heutige Ex-Freundin von Thomas W. erstmals benutzt haben, bevor der Holzstapel zwischen Böttingen und Wehingen, die erste vorgeworfene Brandstiftung entzündet worden ist. Später soll dieser Ausdruck bei den weiteren Bränden ebenfalls gefallen sein. Auf Rumänisch bedeutet „foaie“ Papier, das bestätigt auch eine vom Gericht angefragte Dolmetscherin.

Um einen besseren Eindruck zu bekommen, welche Stimmung vor den mutmaßlichen Brandstiftungen im Fahrzeug herrschte, fragte Richter Karlheinz Münzer am zweiten Prozesstag erneut nach. Laut Aussageprotokoll seien Scherze gemacht sowie gelacht worden und von „Feu Feu machen“ die Rede gewesen. Mit Blick auf die Übersetzung und den nicht logisch erscheinenden Zusammenhang fragte Münzer nach, ob sich jemand einen Reim aus „Feu Feu“ machen könnten.

Demnach fällt „Feu Feu“ bei Spongebob Schwammkopf, einer Zeichentrickserie, in einer Episode in der Steinzeit in Zusammenhang mit Feuer. Da es sich bei der Ex-Freundin von W. zum Tatzeitpunkt um eine Heranwachsende gehandelt habe, inzwischen ist sie 19, wollte Münzer wissen, ob sie Spongebob geschaut habe. „Ein-, zweimal vielleicht“, sagte W.

Am 20. September wird der Prozess fortgesetzt. Dann soll unter anderem die Frau des Angeklagten Nico B. als Zeugung geladen sein.