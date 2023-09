Bleibt Marco Koch weiterhin Geschäftsführer des Restaurants „Villa“ in der Rottweiler Königstraße? Es gibt Anzeichen dafür, dass er die Tätigkeit aufgibt. Was bedeutet das für die Gaststätte der gehobenen Klasse?

Noch keine offizielle Bestätigung

Eine gut unterrichtete Quelle bestätigt: Der Pächter und Geschäftsführer Marco Koch, Chef der „Waldschenke“ am Schömberger Stausee und Sohn des „singenden Wasenwirts“ Heinz Koch, verlässt die „Villa“.

Anscheinend sei es zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und den Anteilseignern gekommen. In der Folge müsse Koch seine eigenen Anteile abgeben und ausscheiden. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht.

Restaurantleiter Florian Stahl kann zu dieser Personalie nichts sagen. Der Betrieb in der „Villa“ werde aber in jedem Fall weiterlaufen wie bisher, sagt Stahl, mit den Umsätzen sei er sehr zufrieden.

Gerüchten entgegengetreten

„Wir stehen stabil da“, erklärt der Restaurantleiter — und er tritt vehement Gerüchten entgegen, die „Villa“ werde zum Ende des Jahres schließen. Das Gegenteil sei der Fall: „Wir freuen uns auf 2024!“

Das Sagen in der „Villa“ hat das Immobilienunternehmen „Activ–Group“ in Schemmerhofen. Es hatte die damals sanierungsbedürftige Villa Duttenhofer im Jahr 2015 im Rahmen eines Erbpachtvertrages mit 50 Jahren Laufzeit von der Stadt Rottweil übernommen.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mehr als fünf Millionen Euro in das Gebäude investiert.

Pachtvertrag über zwölf Jahre

Die Suche nach einem geeigneten Geschäftsführer gestaltete sich schwierig. Die „Activ–Group“verpachtete die „Villa“ 2019 schließlich an den heute 36–jährigen Marco Koch, der auch das Restaurant „Waldschenke“ in Schömberg führt. Der Pachtvertrag wurde den Angaben zufolge über zwölf Jahre geschlossen.

Damit schien gewährleistet, was die Stadt und die Firma für die Villa Duttenhofer geplant hatten: in dem historischen Gebäude an herausragender Stelle der Stadt gehobene Gastronomie anzubieten. Marco Koch eröffnete das Restaurant schließlich im März 2020.

Holpriger Start

Der Start in den laufenden Betrieb begann holprig: Kurz nach der Eröffnung am 13. März 2020 musste die „Villa“ wieder schließen. Wegen der Corona–Pandemie wurde die Gastronomie derart starken Einschränkungen unterworfen, dass Marco Koch das Restaurant lieber ganz dicht machte.

In den folgenden Monaten hatte die „Villa“ wie die gesamte Branche eine schwierige Phase zu überstehen.

Restaurant in TV–Show

Danach schien Koch sich jedoch mit seinem 30–köpfigen Team freigeschwommen zu haben. Im September 2022 war die „Villa“ einer der Schauplätze der populären TV–Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf dem Sender Kabel 1. In dem Gastronomen–Wettstreit erreichte das „Villa“-Team am Ende Rang zwei.

Aktuell laufen Verhandlungen

Zu der Personalie war nichts Genaueres in Erfahrung zu bringen — auch nicht von Marco Koch selbst. Dieser erklärte zunächst auf Anfrage einer Zeitung, er sei in der „Villa“ weiterhin Geschäftsführer und bleibe es auch. Konfrontiert damit, dass es dazu abweichende Aussagen gebe, sagte Koch, es würden aktuell Verhandlungen laufen.

Diese seien jedoch noch nicht abgeschlossen — und in der Gastronomie gebe es immer mal Veränderungen. „Wenn konkrete Ergebnisse da sind, gehen wir damit an die Öffentlichkeit“, kündigte Koch an.

In der „Waldschenke“ bleibt alles beim alten

Nach seinem Restaurant „Waldschenke“ in Schömberg gefragt, betonte der Gastronom: „Es bleibt alles beim alten.“

Die „Activ–Group“ in Schemmerhofen könnte sicher Auskunft darüber geben, wie es jetzt weitergeht in der „Villa“. Trotz mehrfacher Nachfragen hat sich dort jedoch niemand bereit gefunden, sich den Fragen unserer Redaktion anzunehmen.

Dabei wären sie für das Unternehmen leicht zu beantworten: Ob das Ausscheiden von Marco Koch offiziell bestätigt wird? Ob die „Activ–Group“ einen neuen Pächter sucht oder schon einen gefunden hat? Welcher Art die Unstimmigkeiten mit Marco Koch waren? Diese Fragen bleiben vorläufig auf der Tagesordnung.