Prozessauftakt am Montagmorgen in Rottweil: Auf der Anklagebank in Saal 201 sitzt der 50–Jährige, der seine Ehefrau Anfang Dezember 2022 im eigenen Haus in Rottweil ermordet und Tage später im Garten

Mit zeitlicher Verzögerung wird der Angeklagte an diesem Morgen in Fußfesseln hereingeführt. Er verbirgt sein Gesicht hinter einem Aktendeckel. Trägt ein kariertes Hemd, Brille, wirkt unsicher. Zuvor hatte er sich noch einmal mit seinem Verteidiger beraten.

Der erklärt schließlich: Der 50–Jährige wird sich zu seiner Person äußern, nicht aber zur Tat und zur Beziehung. Dazu werde er später eine Einlassung verlesen, die er gemeinsam mit seinem Mandaten vorbereitet habe.

Großes Interesse an dem Prozess

Zahlreiche Zuhörer sind gekommen, wollen Klarheit, was in den letzten Stunden im Leben der Frau, die als Pflegekraft arbeitete, geschehen ist. Ein Zuhörer macht unberechtigterweise ein Foto vom Angeklagten, er muss sein Handy abgeben, das Foto wird gelöscht.

Staatsanwalt Schray erläutert zunächst in der Anklageverlesung Grausames: Der Mann soll seine Frau in der Nacht vom 4. auf 5. Dezember in der zur Miete bewohnten Doppelhaushälfte in der Rottweiler Tannstraße im Bad mit dem Stromkabel eines Ventilators erdrosselt haben.

Kurz zuvor habe sie ihm eröffnet, dass sie ihn verlassen will und sich mit einem anderen Mann trifft. „ Die Ehefrau sollte lieber sterben, als sich von ihm abzuwenden“, so Schray. Bei der Tat sei der 50–Jährige zwar alkoholisiert, aber koodiniert gewesen. Eine Schuldunfähigkeit könne ausgeschlossen werden.

Kollegen melden die 57–Jährige als vermisst

Nach einer Vermisstenmeldung von Arbeitskollegen war die Leiche der 57–Jährigen im Garten gefunden worden. Der dringend tatverdächtige Ehemann kam am 23. Dezember in Untersuchungshaft. Bis zu dem Tag hatte er sein Leben weitergeführt, war täglich zur Arbeit auf dem Bau gegangen.Arbeit, Haus, Hund, gemeinsame Urlaube — vom bürgerlichen Leben, dass er mit seiner Frau führte, war er einst weit entfernt.

Der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer befragt den Angeklagten zu seinem Leben. Dieses, so zeigt sich, war geprägt von schwerem Alkoholismus, Obdachlosigkeit, Einzelgängertum. Wie der 50–Jährige schildert, wuchs er vornehmlich bei seiner Oma auf, zur Mutter hatte er keine gute Beziehung. Als die Oma 1986 stirbt, geht er lieber ins Heim als zur Mutter zurück.

Alkohol, Obdachlosigkeit mit Anfang 20

Schließlich führt ihn der Weg doch wieder nach Hause, mit 18 wird er aber gebeten auszuziehen. Er beginnt eine Lehre, verliert die Stelle aber wegen seines Alkoholkonsums. Auch eine Dachdeckerlehre verliert er, nachdem er angetrunken von einer Mauer fällt und sich die Ferse zertrümmert. Mit Anfang 20 ist er obdachlos, zieht durch ganz Deutschland, erzählt davon in teilweise heiterem Ton.

Die Wende in seinem Leben bringt ein Aufenthalt in der Spittelmühle in Rottweil vor rund 21 Jahren: Er lernt in der Unterkunft für Wohnungslose seine Frau kennen, die in der gleichen Lage ist wie er. Er fasst erstmals Vertrauen, der damalige Leiter der Einrichtung bringt ihn in einem Arbeitsprogramm unter. Bei der Baufirma arbeitete er bis zu seiner Festnahme.

Über seine Ehefrau sagt er: „Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben, ich habe sie sehr geliebt.“ Und schließlich fällt der entscheidende Satz: „Ich habe meine Frau getötet. Ich kann bis heute nicht fassen, was ich gemacht habe.“

Sie hat das ganze Leben gemanagt

Sie sei habe ihr ganzes Leben gemanagt, Haushalt, Behördengänge, Finanzen. Sie habe ihn morgens zur Arbeit geweckt, ihm Vesper gerichtet, abends gekocht. Er habe seine Freizeit mit Computerspielen und Fernsehschauen verbracht. Und dank seiner Frau hätten sie beide ihren Alkoholkonsum im Griff gehabt. Zehn Euro Taschengeld die Woche habe er von ihr bekommen.

Im August 2022 habe er dann gemerkt, wie sie sich verändert, am Handy hängt, lange weg ist. Im September habe sie ihm ihre Affäre mit einem anderen Mann gestanden. „Es war für mich hinnehmbar, dass sie einen Liebhaber hat“, schreibt er in seiner Einlassung.

Das hätte er ihr aber auch nicht verbieten können. „Sie war sehr resolut.“ Intimitäten habe es zwischen ihnen seit rund zehn Jahren nicht mehr gegeben — und das sei ihm recht gewesen. Dass er als Kind von seinem Onkel missbraucht worden sei, habe er außer ihr niemandem jemals anvertraut.

Ein Leben ohne sie — unvorstellbar

Er habe zuletzt panische Angst gehabt, dass sie ihn verlässt. Sie sei seine einzige Bezugsperson gewesen. „Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich ohne sie leben soll.“

Am Tag der Tat hätte die 57–Jährige ihm erstmals Kontaktdaten einer Familienanwältin geschickt. Am späten Abend habe er dann bereits sechs Flaschen Perlwein getrunken, als er mitbekommen habe, dass seine Frau zu ihrem neuen Freund gehen wolle. Er sei zu ihr ins Bad gegangen. „Sie hat mich angesehen, da hab ich sie gepackt, Mund und Nase zugehalten und sie zu Boden gedrückt.“

Wie lang das ging, könne er nicht sagen. „Sie hatte keine Chance.“ Ganz verschwommen habe er auch das Stromkabel in Erinnerung. Mit diesem habe er selbst im November einen Suizidversuch auf der Treppe des Hauses unternommen.

Am nächsten Morgen wie immer zur Arbeit

Am nächsten Morgen ging der 50–Jährige wie gewohnt zur Arbeit auf den Bau. „Ich wusste nicht mehr, was ich gemacht habe.“ Erst zwei Tage später habe er seine tote Ehefrau im Bad gefunden und sei „zu Tode erschrocken“.

Er habe sie dann in den Garten geschleift und nach und nach mit Blumenerde und Estrich bedeckt. Ein rechteckiger Aushub, der von der Polizei im Garten festgestellt wurde, sei nicht als Grab gedacht gewesen. Hier wollte er im Herbst Beerenhecken für seine Frau pflanze, sagte er.

Er zeigt Reue„Ich habe das Leben eines großartigen Menschen ausgelöscht und mir den einzigen Menschen genommen, der mir wichtig war.“ Er bereue seine Tat zutiefst, verliest der Anwalt die Worte des Angeklagten.

„Ratgeber“ Ingo Lenßen

Im weiteren Verlauf des Prozesstages sagen Polizeibeamte aus, die nach der Vermisstenanzeige in dem Fall ermittelten. Der 50–Jährige habe ausgesagt, seine Ehefrau habe ihn verlassen und sei wohl an den Bodensee gegangen.

Warum er seine Frau nicht als vermisst gemeldet habe? Er habe in der Fernsehserie „Lenßen und Partner“ gelernt, dass die Polizei in so einem Fall ohnehin nichts macht, sei seine Begründung gewesen.

Auch ihr neuer Freund wunderte sich bei der Befragung durch die Polizei, dass plötzlich nichts mehr von der Frau gehört hatte. Ihr Fahrzeug stand weiter in der Garage — ihr geliebter Hund war ebenfalls zu Hause. Der 50–Jährige hatte zwischenzeitlich größere Summen vom Konto abgehoben — wie er der Polizei sagte unter anderem, um „Edelsteine“ für ein Computerspiel zu kaufen.

Urteil soll am Freitag fallen

Bei Vernehmungen sei er recht ruhig gewesen, sagen die Beamten aus. Im Haus habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Im Gerichtssaal werden viele Fotos gezeigt. Nur bei den Bildern, die die Schwurgerichtskammer von der Leiche der Frau in Augenschein nimmt, senkt der 50–Jährige den Blick, schaut starr auf die Tischplatte vor ihm.

Es sind vier weitere Prozesstage angesetzt. Das Urteil soll am Freitag, 4. August, gesprochen werden.

