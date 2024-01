Rottweil will bunt und vielfältig bleiben

Mitglieder des Rottweiler Bündnisses für Demokratie und Vielfalt wollen nach eigenen Angaben „klare Kante“ zeigen, wenn die Alternative für Deutschland (AfD) am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Februar, ihren Landesparteitag in Rottweil abhält.

Für Samstagvormittag, 24. Februar, sei eine Kundgebung vor der Alten Stallhalle angemeldet. Im Anschluss wollen Kulturschaffende, Bürgerinnen und Bürger an vielen Orten der Stadt während der zwei Tage in einem buntgemischten Kulturprogramm zeigen, wie vielfältig, spannend und demokratisch Rottweil ist, heißt es in der Ankündigung des Organisationsteams.

Das Bündnis für Demokratie und Vielfalt stand am 29. Juni vergangen Jahres für ein demokratisches und vielfältiges Rottweil ein, während die AfD in der Stadthalle tagte. Es sei von zahlreichen Organisationen der Zivilgesellschaft getragen worden. Wer sich zur Mithilfe oder mit Aktionen am Kulturfest beteiligen möchte, kann sich per Email an [email protected] wenden.