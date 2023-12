Rottweil verbietet erneut Feuerwerk im historischen Stadtkern

(sz) - Auch an Silvester 2023 ist Feuerwerk in der historischen Innenstadt von Rottweil tabu. Das teilte die Stadt mit. Stadtverwaltung und Feuerwehr haben erneut ein Feuerwerksverbot ausgesprochen. Es gilt seit 2009 zum Schutz der historischen Bausubstanz. Zuvor hatten Feuerwerkskörper Brände in vergleichbaren Altstädten wie Tübingen und Villingen ausgelöst.

„Wenn Raketen beim Aufsteigen an Dachbalken oder Aufzugsgaupen hängen bleiben, wirken sie wie Brandbeschleuniger. In der historischen Innenstadt von Rottweil fehlen zudem Brandwände zwischen den mittelalterlichen Gebäuden. Wenn es einmal brennt, kann sich das Feuer rasend schnell ausbreiten“, erklärt Stadtbrandmeister Frank Müller. Problematisch sind auch die Innen- und Hinterhöfe, in denen oft erhebliche Brandlasten lagern. Sorgen bereiten der Feuerwehr zudem die engen Gassen, da dort Feuerwehrfahrzeuge im Ernstfall nur schwer vorwärtskommen. Übrigens: Ohnehin gesetzlich verboten ist Feuerwerk im direkten Umfeld von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie von besonders brandgefährdeten Gebäuden wie beispielsweise historischen Häusern (Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz, Paragraf 23.)

Ausgeschlossen sind ausnahmslos alle Formen von Feuerwerk - egal ob Raketen, Böller oder Knallfrösche. Ordnungsamtsleiterin Renate Glatthaar betont: „Ein Verstoß gegen das Feuerwerksverbot ist kein ,Kavaliersdelikt‘. 50 Euro drohen jedem, der sich nicht daran hält. Und wer vorsätzlich handelt, muss sogar mit einem Bußgeld bis zu 100 Euro rechnen.“ Die Stadtverwaltung markiert die Verbotszone wieder mit Schildern. Die Grenze ist leicht zu merken: Sie verläuft entlang der ehemaligen Stadtbefestigung um den historischen Stadtkern herum.