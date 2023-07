Rottweil testet neue Streckenführung über den Sommer

Der Rottweiler Verkehrsversuch geht in seine zweite Phase: Nach der Anlaufphase seit dem 1. Juli folgt nun eine Zeit, in der es erfahrungsgemäß etwas ruhiger auf Rottweils Straßen zugeht. Gleichzeitig soll das Programm „Sommer in Rottweil“ weiterhin zur Belebung von Handel und Gastronomie in der Innenstadt beitragen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Unsere Verkehrsexperten benötigen Daten zu möglichst verschiedenen Szenarien, weshalb der Verkehrsversuch auch in den Ferien wertvolle Erfahrungswerte liefern wird. Außerdem ist es wichtig, dass die neue Streckenführung über einen längeren Zeitraum erprobt werden kann“, erklärt Oberbürgermeister Christian Ruf.

Wie bereits im Vorfeld des Verkehrsversuchs hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Polizei erneut mögliche Gefahrenstellen auf dem gesamten Streckenverlauf des Verkehrsversuchs unter die Lupe genommen. Das Fazit der Experten: Alle Bereiche wurden vorschriftsgemäß und entsprechend den gültigen Sicherheitsstandards eingerichtet. In der Marxstraße wurde die Ampelphase angepasst, um den mehrfach kritisierten Rückstau in Stoßzeiten zu reduzieren. Für Radfahrer, die dort links abbiegen wollen, wird noch ein zusätzliches Hinweisschild angebracht.

Um die Innenstadt weiterhin zu beleben, wird das Programm „Sommer in Rottweil“ fortgesetzt. Nach der Aktion „Rottweil hüpft“ folgen weitere Angebote: Die „Kulturinsel“ wird in den kommenden Wochen durch die Stadtbücherei bespielt: Am 2. August werden Steine bemalt, am 9. gibt es Outdoorspiele auf dem Friedrichsplatz und am 16. August findet vor der Stadtbücherei ein Medienflohmarkt statt.

Das neue Führungsprogramm „Rottweiler Gaumenkultour“ startet am 12. August. Mit einem Gästeführer der Touristinformation geht es durch die Gassen zu verschiedenen Ladengeschäften in der historischen Innenstadt.

Bereits sehr gut angenommen wird der „Sommer–Becher“ in der Hochbrücktorstraße. Geöffnet ist immer von Donnerstag bis Samstag von 16 bis 23 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr in der Hochbrücktorstraße. Auch reguläre Gastronomiebetriebe haben ihre Außenflächen ausweiten können. So beispielsweise das „Pauls“ in der Blumengasse. Dort steht am 26. August ein Familienkonzert mit dem Titel „Von Rottweil um die Welt“ auf dem Programm.

Zudem finden vom 26. bis 30 Juli jeweils um 19.30 Uhr die letzten Aufführungen beim Sommertheater im Bockshof statt (bei Regen im Zimmertheater).

Nächstes Programmhighlight ist dann der Tag der Blasmusik am letzten Ferienwochenende, 10. September. Auf der Bühne vor dem alten Rathaus spielen die Kapellen des Viererbundes. Los geht es um 11 Uhr mit der Jugendkapelle Rottweil, anschließend spielen die Stadtkapelle Überlingen, die Stadtmusik Elzach und die Stadtkapelle Oberndorf.

Weiterhin bleibt das Parken auf den stadtnahen Parkplätzen und das Busfahren an den Samstagen während des Verkehrsversuchs kostenlos.