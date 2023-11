Der „Halloween-Prozess“ um versuchten Totschlag im Tuttlinger Skaterpark geht vorerst weiter. Mit dabei weiterhin der Hauptangeklagte, auch wenn er am zweiten und vorerst letzten Prozesstag noch im Gerichtssaal verhaftet und sein Verfahren abgetrennt wurde. Kann sein, dass auch der noch laufende Prozess vor dem Rottweiler Jugendschöffengericht ganz neu angesetzt werden muss. Eine Dramaturgie in drei Akten.

Der dritte Verhandlungstag beginnt so rätselhaft wie spannungsgeladen. Vor der Tür hat sich die „Justiz-Sicherheitsgruppe“ aufgebaut, ein halbes Dutzend Beamte, die mit strengen Blicken die Besucher empfangen und durchchecken. Was ist da los?

Kampfsportler kommt gefesselt

Über den Grund gibt es keine Auskunft. Angst vor dem Hauptangeklagten kann es kaum sein. Der beherrscht zwar Mixed Martial Arts (MMA), die angeblich „härteste Kampfsportart der Welt“ und hat in der Halloween-Nacht 2022 einen anderen Jugendlichen derart zugerichtet, dass die Ärzte um dessen Leben fürchteten. Im abgetrennten Prozess wird er wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Das ist kein faires Verfahren. Verteidiger Dominik Schäfer

Aber jetzt wird der mutmaßliche und geständige Täter in Fuß- und Handfesseln vorgeführt, er ist damit so gut wie kampfunfähig. Bleibt als Grund wohl die Befürchtung des Gerichts, dass Freunde des Opfers sich rächen wollen. Das hatten sie schon nach der damaligen Tat angedroht, weshalb sich der Kampfsportler vorübergehend in die Schweiz absetzte.

Die Sicherheitsgruppe erweist sich schnell als überflüssig. Es sind mehr Justizwachtmeister da als Zuhörer, im Übrigen ausschließlich Frauen.

Mutter sehnt sich nach Sohn

Es folgt der nächste Akt der Dramaturgie: Die Sitzung hat noch nicht begonnen, da fängt eine der Frauen plötzlich laut zu weinen an. „Warum kann ich mein Kind nicht in den Arm nehmen?“, klagt sie. Das Kind da vorne auf der Anklagebank ist der Hauptangeklagte, inzwischen 17 Jahre alt geworden, und ihr Sohn.

Neben ihm die beiden anderen Angeklagten, beide 19-jährig. Das Trio muss sich hier wegen Körperverletzung verantworten. Es geht um einen ebenfalls nächtlichen Vorfall in der Tuttlinger Fußgängerzone genau zwei Wochen vor Halloween 2022. Sie sollen eine ihnen unbekannte Gruppe junger Leute angegriffen, beleidigt und geschlagen haben.

Antrag auf Befangenheit

Dann der dritte Akt der Dramaturgie: Noch bevor Richterin Petra Wagner, Direktorin des Rottweiler Amtsgerichts, mit der Befragung beginnen kann, meldet sich Dominik Schäfer, der Verteidiger des Hauptangeklagten, und stellt einen Antrag wegen Befangenheit der Richterin. Begründung: Sie habe ihm, als sie die Festnahme seines Mandanten anordnete, keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Dabei stehe ihm das rechtlich zu.

„Das ist kein faires Verfahren“, sagt Schäfer und dafür trage die Richterin die Verantwortung. Die erklärt, die Entscheidung müsse ein Kollege oder eine Kollegin bis zum nächsten Verhandlungstag treffen und bis dahin werde sie weiterverhandeln.

Opfer berichtet von Schlägerei

Und so berichtet zunächst ein Student im Zeugenstand, was damals direkt vor dem H&M-Geschäft passiert ist: Er war zu einem privaten Geburtstagsfest eingeladen. „Es war superschön“, sagt er. Gegen später gingen die jungen Leute, Frauen und Männer, noch in die Stadt, um in einem Club weiterzufeiern. In der Fußgängerzone kam ihnen eine Gruppe junger Männer entgegen. Die hätten sofort provoziert und gepöbelt mit Bemerkungen wie „Habt ihr ein Problem?“ oder „Was willst du?“ Es kam zu Wortwechseln.

Ich hatte Angst um mein Auge, es war monatelang blau angeschwollen. Ein Zeuge

„Ich kannte die gar nicht“, sagt der 22-Jährige. „Auf einmal bekam ich einen Schlag mitten ins Gesicht. Nach dem zweiten Schlag ging ich zu Boden und bekam dann noch einen Fußtritt an die gleiche Stelle. Da war ich kurz weg.“ Seine Freunde riefen einen Krankenwagen und die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass der junge Mann wegen einer schweren Augenverletzung in die Uniklinik Freiburg gebracht werden musste. „Ich hatte Angst um mein Auge, es war monatelang blau angeschwollen. Nach bangen Wochen konnte das Schlimmste verhindert werden. „Aber ich sah scheiße aus und habe mich geschämt“, erklärt der Student und versichert: „Ich hatte noch nie eine Schlägerei und habe ihm nichts getan, aber wir hätten am besten einfach weiterlaufen sollen.“

Unklarer Ablauf der Schlägerei

Auch nach langen, detaillierten Befragungen von weiteren Zeugen durch die Richterin und Nachfragen der beiden anderen Verteidiger, Stefan Klett und Franz Schilling, lässt sich nicht genau klären, wer wen geschubst und geschlagen hat, zumal es dunkel war, die meisten Beteiligten angetrunken waren und sich vorher noch nie gesehen hatten.

Am vierten Verhandlungstag sollen weitere Zeugen gehört werden ‐ sofern der Befangenheitsantrag gegen die Richterin nicht durchgeht. Im anderen Fall würde das auch das Ende dieses Prozesses bedeuten und er müsste ebenfalls ganz neu aufgerollt werden.