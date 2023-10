Puppendoktorin wieder im Spielzeugmuseum

Am Samstag, 28. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober von 14 bis 17.00 Uhr ist die Puppenrestauratorin Vreny Kunz im Puppen- und Spielzeugmuseum Rottweil zu Gast. Sie „heilt“ Patienten, angefangen von Käthe Kruse-Puppen über Kasperle- oder Krippenfiguren bis zum abgeliebten Teddybären. In Ihrer Klinik restauriert Sie die „Kranken“ dann mit viel Liebe und Sorgfalt. Dafür steht ihr ein ganzes Arsenal an alten Materialen zur Verfügung, das ie in über 30 Jahren zusammengetragen hat.