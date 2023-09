Im Sommer vergangenen Jahres haben im Landkreis Tuttlingen immer wieder landwirtschaftliche Gebäude sowie Heu und Stroh gebrannt. Die Brandserie hielt Feuerwehr und Bevölkerung gleichermaßen in Atem. Ab Mittwoch, 13. September, wird nun das Strafverfahren gegen zwei deutsche Angeklagte aus dem Kreis Tuttlingen vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts in Rottweil eröffnet. Ihnen wird Brandstiftung vorgeworfen.

Die Angeklagten sind 36 und 41 Jahre alt

Insgesamt wird den beiden Angeklagten — sie sind 36 und 41 Jahre alt — zur Last gelegt, „gemeinschaftlich in zehn Fällen an abgelegenen Örtlichkeiten landwirtschaftlich genutzte Gebäude sowie land– und fortswirtschaftliche Erzeugnisse“ in Brand gesetzt zu haben.

Im August und September 2022 wurden vermehrt brennende landwirtschaftliche Gebäude im Landkreis Tuttlingen, in einem Fall auch im Schwarzwald–Baar–Kreis, gemeldet. Meist nachts, zwischen 1 und 3 Uhr. So beispielsweise in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2022, als eine Scheune in Neuhausen ob Eck abbrannte. Am 14. August stand um kurz nach 2.30 Uhr eine Scheune in Ippingen lichterloh in Flammen. Am 26. August dann ein weiterer Scheunenbrand, zwischen Hochemmingen und Sunthausen (Schwarzwald–Baar–Kreis). Einige Tage später brannte dann ein Silo in Mühlheim ab. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Zudem werden die beiden auch verdächtigt, einen Holzstapel in Wehingen, eine Heuschwade in Dürbheim, Heuballen zwischen Dürbheim und Böttingen, einen Holzstapel in Emmingen–Liptingen, zwei Heuschwaden in Villingen–Schwenningen sowie einen Gebäudekomplex in Tuttlingen in Brand gesetzt zu haben.

Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr

Seit dem 16. September des vergangenen Jahres sitzen die beiden Angeklagten in Untersuchungshaft. Eine rechtlich notwendige Haftprüfung nach sechs Monaten fiel gegen die mutmaßlichen Brandstifter aus. Wie Thomas Geiger, Richter und Pressesprecher am Landgericht in Rottweil, auf frühere Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, bestünde Fluchtgefahr.

Sieben Verhandlungstage angesetzt

Grund dafür, dass der Prozess jetzt nach den Sommerferien beginnt, waren urlaubsbedingte Verhinderungen, teilt das Gericht in der Ankündigung mit. Für das Verfahren sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Geladen sind neben 33 Zeugen auch drei Sachverständige. Auftakt des Strafverfahrens ist am Mittwoch, 13. September, 9 Uhr, in Saal 201. Fortgesetzt werden soll der Prozess dann am Montag, 18. September. Der letzte Termin ist für den 4. Oktober vorgesehen.