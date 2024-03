Pro-Gäubahn-Bündnis steht vor Gründung

Das überregionale Pro-Gäubahn-Bündnis gründet sich planmäßig am Samstag, 9. März, um 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Rottweil. Laut Mitteilung haben sich lokale Initiativen gegen eine vorgesehene Kappung der Gäubahn Stuttgart - Singen - Zürich an vielen Stellen entlang der Strecke gegründet. In einer Gründungskonferenz sollen diese Gruppen zu einem starken neuen Bündnis für die Gäubahn zusammengeführt werden.

Die Absicht der Initiatoren sei es, die Interessen der Gäubahn-Anlieger effektiv in einem überregionalen Pro-Gäubahn-Bündnis zu vertreten und sich so gegen Verschlechterungen auf der laut Initiatoren jetzt schon ständig gesperrten Strecke zur Wehr zu setzen. Es spreche dabei unter anderem der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, der mit einer Klage für den Erhalt und den Weiterbetrieb der Gäubahn bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof kämpfe.

Das Pro-Gäubahn-Bündnis möchte den Druck auf die politisch Handelnden erhöhen und sich für den Erhalt der Strecke ohne Unterbrechungen einsetzen. Alle, die sich für eine starke Gäubahn ohne Unterbrechungen und Scheinlösungen einsetzen, sind laut Veranstalter bei der Gründungskonferenz willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.