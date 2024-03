Das Landratsamt Rottweil veranstaltet ein Präventionstheaterstück zum Thema Medienkompetenz für Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, 20. März, von 14.30 bis 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes.

Laut Mitteilung würde gerade bei Kindern der Medienkonsum stetig steigen. Um Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Eltern und Kinder für das Thema Medienkompetenz fit zu machen, habe das Gesundheitsamt des Landratsamtes Rottweil in Kooperation mit der Gesundheitskasse AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg ein Projekt zur Stärkung der Medienkompetenz bei Kindern im Landkreis aufgelegt.

Das 40-minütige Präventionstheaterstück „@Ed und ich“ sei die Auftaktveranstaltung für das Projekt und richte sich an Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse. Es solle im Anschluss an die Aufführung in den Klassen theaterpädagogisch nachbereitet werden. Die Geschichte handelt von der jungen Leonie, die von ihrer Oma ein Tablet zum Geburtstag geschenkt bekommt. Dabei kommt die Achtjährige auch in Kontakt mit den Risiken und Gefahren der digitalen Welt.

Neben der Aufführung gebe es weitere Informationen rund um das Projekt. Monika Wieder, Autorin des Stückes, Diplom-Sozialpädagogin und Theaterpädagogin des Präventionstheaters „Mach was“, berichtet laut Ankündigung von ihren bisherigen Erfahrungen der Nachbereitungsstunden in den Schulklassen. Zudem stellen sich die fachlichen Experten und Partner des Projekts vor, die als Anlauf- und Beratungsstellen zum Thema dienen.

Ziel des Projekts sei es, Kinder und Eltern sowie Lehrkräfte zu sensibilisieren und zu informieren.