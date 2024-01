Polizei sucht nach Körperverletzung nach einem etwa 55-jährigem Schläger

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am frühen Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr vor einer Bar in der Hochmaiengasse zwischen zwei Männern zugetragen hat, ist ein 25-Jähriger durch Schläge leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der Geschädigte und ein bislang nicht bekannter Mann gerieten vor der Bar in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte zu. Anschließend flüchtete der Angreifer vermutlich in Richtung Hauptstraße/ Friedrichsplatz. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 55-jährigen Mann handeln. Dieser hat eine Glatze und einen grauen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen wegen der Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0741/4770 zu melden