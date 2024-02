Onko-Café an der Helios Klinik am 29. Februar

Um Krebserkrankte und Angehörige zu unterstützten und eine Austauschmöglichkeit im geschützten Rahmen zu bieten, hat die Frauenselbsthilfe Krebs in Kooperation mit der Helios Klinik Rottweil das Onko-Café ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt steht laut Ankündigung der Austausch mit Betroffenen und Fachkräften der Onkologie. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 29. Februar, ab 17 Uhr in der Cafeteria der Helios Klinik Rottweil statt. Eine Anmeldung per Mail an: [email protected] ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.