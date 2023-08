„One–way“ Dampfzugfahrten von Rottweil nach Würzburg

Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn laden für Freitag, 18. August, zur Fahr mit dem Dampfzug von Rottweil über Villingen, Offenburg und Karlsruhe nach Würzburg an. Mit der Schnellzugdampflok 01 519 aus dem Jahr 1936 und Waggons aus den 1960er Jahren mit Fenstern zum Öffnen startet der Dampfschnellzug um 9.15 Uhr in Rottweil.

Über Villingen fährt er zunächst durch den Schwarzwald nach Hausach. Von dort geht es durch die Ortenau nach Offenburg. Über Karlsruhe und Mühlacker führt die Fahrt dann nach Bietigheim–Bissingen. Dort wird die Fahrtrichtung gewechselt und es geht über Heilbronn nach Würzburg. Interessierte können die Rückfahrt in Richtung Rottweil oder zu den anderen Einstiegsbahnhöfe dann zum Beispiel mit dem 49–Euro–Ticket vornehmen.

Der Dampfzug verbleibt am Abend in Würzburg und fährt am nächsten Morgen um 9.30 Uhr von Würzburg über Schweinfurt ins Deutsche Dampflokomotiv Museum nach Neuenmarkt Wirsberg. Vom Deutschen Dampflokomotiv Museum in Neuenmarkt–Wirsberg ausgehend wird dann ab 19. August ein ausgedehntes Fahrtenprogramm durchgeführt.

Der Zustieg und Ausstieg ist neben Rottweil, in Villingen (ab 9.41 Uhr), Hausach (ab 10.42 Uhr), Offenburg (ab 11.10 Uhr), Karlsruhe Hbf (ab 12.11 Uhr), Bietigheim–Bissingen (ab 14.57 Uhr) und Heilbronn (ab 15.30 Uhr) möglich.

Weitere Infos, Anmeldung sowie die Fahrzeiten für alle Halte unter www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de