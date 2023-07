Zehnfache Brandstiftung wird ihnen vorgeworfen. Und sollte es zu einer Verhandlung vor dem Landgericht Rottweil kommen, dann werden sich die zwei Männer aus dem Landkreis Tuttlingen dort auch verantworten müssen. Eine Freilassung aus der Untersuchungshaft wurde nun abgelehnt.

Ab August des vergangenen Jahres hatten die Männer, die Feuerwehren und die Bevölkerung in Atem gehalten. Innerhalb von vier Monaten gingen Holzstapel, Heuballen, landwirtschaftliche Silos und Gebäude in Flammen auf, bis die Männer festgenommen wurden und seitdem in Untersuchungshaft sitzen. Und dort werden sie bis zum möglichen Prozessauftakt auch bleiben.

Gericht sieht keinen Grund zur Haftentlassung

Die rechtlich notwendige Haftprüfung nach sechs Monaten fiel gegen die mutmaßlichen Brandstifter aus. „Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate hinaus beschlossen. Es besteht weiterhin Fluchtgefahr bei den Angeklagten“, teilt Thomas Geiger, Richter und Pressesprecher am Landgericht Rottweil, auf Anfrage mit.

Wann der Prozess beginnen kann, steht noch nicht endgültig fest. Mitte September wurde als möglicher Termin genannt. Ob dies so umgesetzt werden könne, meint Geiger, hänge auch von der Entwicklung der Fälle ab, die bis dahin verhandelt werden.

Polizei ermittelt 13 Brände - nur zehn werden angeklagt

Es wird sicherlich ein mit Spannung erwarteter Prozess werden, da die Brandserie für viel Unruhe in der Bevölkerung gesorgt hatte und die Tatorte in der Region verteilt waren. Obwohl die Polizei 13 Brände ermittelt hatte, die den vermeintlichen Tätern zur Last gelegt werden könnten, werden nur zehn Taten angeklagt.

Dies sind: ein Holzstapel in Wehingen, eine Heuschwade in Dürbheim, Heuballen zwischen Dürbheim und Böttingen, Scheune in Neuhausen ob Eck, ein Gebäude in Immendingen, ein Holzstapel in Emmingen–Liptingen, zwei Heuschwaden in Villingen–Schwenningen, ein landwirtschaftliches Gebäude in Bad Dürrheim, Heuballen und ein Silo in Mühlheim und ein Gebäudekomplex in Tuttlingen.

Nicht angeklagt wurden der Brand einer Scheune in Neuhausen sowie in Waldstücken in Deißlingen und Tuttlingen. Die Staatsanwaltschaft hatte dies damit begründet, weil „die zu erwartende Strafe in den eingestellten Fällen neben der in den angeklagten Fällen nicht beträchtlich ins Gewicht fällt.“