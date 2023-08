Neuorientierung auf dem Arbeitsmarkt

Die Agentur für Arbeit lädt am 31. August und am 21. September um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Berufsberatung im Erwerbsleben“ ein. Das Angebot richtet sich laut Pressemitteilung sowohl an Beschäftigte als auch an Wiedereinsteigende und Arbeitslose mit (Neu)Orientierungsbedarf. Neue Technologien, Digitalisierung, Globalisierung: Die Arbeitswelt unterliegt einem rasanten Wandel. Die „Berufsberatung im Erwerbsleben“ ist ein Angebot, welches Erwachsenen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren und weiterzubilden. Beraterin Silvia Kimmich–Bantle zeigt exemplarisch, wie digitale Technologien Tätigkeiten verändern können, stellt den Selbsttest „New Plan“ vor und informiert zu Unterstützungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit.

Nächste Termine: 31. August und 21. September, 17 Uhr; Agentur für Arbeit in Rottweil, Raum 0.12, Marxstraße 12, 78628 Rottweil; Anmeldung oder telefonisch unterder Nummer 07231/304304 per Email an