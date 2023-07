Arbeitskollegen hatten die 57–jährige Frau aus Rottweil am 18. Dezember 2022 vermisst gemeldet. Wenige Tage später, am 22. Dezember, wurde ihr Leichnam im Garten ihres Hauses gefunden und der Ehemann einen Tag später in Haft genommen. Jetzt steht er ab dem kommenden Montag, 9 Uhr, wegen Mordes vor Gericht.

Mordmotiv Eifersucht?

Der heute 50–Jährige Deutsche, gegen den sich sofort der Verdacht gerichtet hatte, soll seine Frau aus Eifersucht schon in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember im gemeinsamen Haus in der Tannstraße erdrosselt und sie in paar Tage später im Garten vergraben zu haben.

Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der Angeklagte an verschiedenen psychischen Störungen leidet und zur Tatzeit möglicherweise nur erheblich vermindert schuldfähig war, so das Landgericht in einer Pressemitteilung zu der am Montag beginnenden Verhandlung.

Obduktion bringt Gewissheit

Arbeitskollegen hatten die Frau bereits am 18. Dezember vermisst gemeldet, nachdem sie nicht zur Arbeit erschienen war. Der Verdacht richtete sich von Anfang an gegen den Ehemann. Vor allem dann, als die Leiche geborgen und obduziert worden war — sie war ermordet worden.

Die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz des Vorsitzenden Richters am Landgericht, Karlheinz Münzer, hat außer dem 31. Juli als Fortsetzungstermine den 1., 2., 3. und 4. August, jeweils 9 Uhr angesetzt. Neben zwei Sachverständigen werden 26 Zeugen gehört.