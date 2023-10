Rottweil

Miriam Stengel wechselt nach Sigmaringen

Rottweil / Lesedauer: 1 min

An der Helios Klinik steht ein Personalwechsel an. Nach Angaben der Klinikleitung verlässt die ärztliche Direktorin, Miriam Stengel, am Ende des Jahres das Haus und wird Chefärztin der internistischen Abteilung am SRH-Krankenhaus in Sigmaringen.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 14:16 Von: sz