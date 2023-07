Mehrere Unfälle bei Aquaplaning auf der Autobahn

Auf der Autobahn 81 ist es am Dienstag zu mehreren Unfällen gekommen, bei denen Blechschäden die Autofahrer bei Starkregen und auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihre Wagen verloren haben.

Gegen 6.15 Uhr war ein 45–jähriger Fahrer eines VW Golf bei Vöhringen auf der linken Spur der A 81 in nördliche Richtung unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz verlor der Mann die Kontrolle über seinen VW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach hierbei einen Wildschutzzaun bevor er im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Der 45–Jährige bleib unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 7.30 Uhr auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen. Kurz vor dem Parkplatz „Empfingen“ kam der Autofahrer ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Mercedes in die rechte Außenschutzplanken. Es entstand laut Schätzungen der Polizei am Auto ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Bei einem Unfall gegen 17.45 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen–Schwenningen ist eine 29–jährige Mitfahrerin in einem Mercedes Sprinter leicht verletzt worden. Ein 34–Jähriger war mit dem Sprinter in Richtung Singen unterwegs. Auf der Gemarkung Deißlingen schleuderte der Transporter über die Fahrbahn, prallte in die Mittelschutzplanke und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Hierbei verletzte sich die 29–Jährige. Am Sprinter entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Auf Höhe Vöhringen kam es gegen 20.30 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der A 81. Ein 53 Jahre alter Mann fuhr mit einem Skoda auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Singen. Hierbei geriet der Autofahrer ins Schleudern und prallte anschließend heftig mit der Fahrzeugfront in die Mittelschutzplanken. Der Skoda blieb unfallbeschädigt seitlich zur Fahrbahn, auf dem linken Fahrstreifen liegen. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachscahden dürfte bei etwa 10.000 Euro liegen.