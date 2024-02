Mann angegriffen und verletzt

Ein Unbekannter griff am Donnerstag gegen 23.45 Uhr in der Hochmaiengasse einen 26-Jährigen grundlos an und verletzten diesen dabei leicht. Wie die PÜolizei mitteilt, schlug der unbekannte Täter, der in Begleitung zweier weiterer Personen war, vor der Musikschule auf sein Opfer ein. Auch als der 26-Jährige auf dem Boden lag, ließ der Mann nicht von ihm ab. Den Verletzten brachte ein Rettungswagen zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Bei dem Schläger soll es sich um einen zwischen 18 und 22 Jahre jungen Mann handeln, der etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.