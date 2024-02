Letztmals „Barbie or not to be“ im Zimmertheater Rottweil

Zum Weltfrauentag am Freitag, 8. März, 20 Uhr, ist letztmals im Zimmertheater Rottweil die Aufführung von „Barbie or not to be“ zu sehen. Das Publikum kann den Schauspielerinnen bei ihrer Verwandlung von Barbies in Ophelias zu sehen. Es geht ihnen um alles, um die Chancen und Krisen des Theaters ebenso wie die der Welt und der Zukunft, heißt es in der Ankündigung. „Eine Tragödie, was sonst? Eine Komödie, wie kann es anders sein?“ Unter der Regie von Peter Staatsmann spielen Lukas Kientzler, Mailin Klinger, Martin Olbertz und Valentina Sadiku. Die Livemusik kommt von Dorin Grama, für Bühne und Kostüme zuständig ist Katharina Piriwe. Karten gibt es per Mail an [email protected], unter Telefon 0741/8990 oder bei den Vorverkaufsstellen Touristinformation und Buchhandlung Klein in Rottweil.