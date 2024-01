Bei der Verarbeitung und dem Verkauf von Lebensmitteln gelten strenge Richtlinien. Auch im Kreis Rottweil werden immer wieder erschreckende Verstöße bekannt, die Verbraucher aufschrecken. Im Kreis Tuttlingen wurden zuletzt die Krone in Rietheim-Weilheim, Pak Fleisch in Tuttlingen, Felsenbeck in Spaichingen und Engel in Tuttlingen beanstandet. Bei den drei letzten wurde bei der Nachkontrolle wieder grünes Licht gegeben. Doch wie laufen die Kontrollen eigentlich ab?

Regelmäßig decken die Lebensmittelkontrolleure des Veterinäramts im Kreis Rottweil grobe Verstöße oder einen fahrlässigen Umgang mit Hygienevorschriften auf. Bei Wiederholungstätern oder besonders gravierenden Fällen drohen den Betreibern Strafen bis hin zur Betriebsschließung. In Einzelfällen wird das Ergebnis der Kontrolle zusätzlich veröffentlicht.

Verbraucher sollen geschützt werden

Dabei geht es allerdings nicht darum, die jeweiligen Betriebe zu gängeln, anzuprangern oder zur Schau zu stellen, wie Andrea Schmider, Pressesprecherin des Landkreises Rottweil, erklärt. Lebensmittelkontrolle solle, so Schmider, vor allem eines: „Verbraucher schützen und dafür sorgen, dass niemand einer gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt wird.“

Sollten die Mängel nicht behoben sein, folgt eine Verfügung bis hin zu Zwangsmitteln wie Zwangsgeld oder, als letztem Mittel, der Schließung des Betriebs. Andrea Schmider

Um die 700 Proben entnehmen die fünf Lebensmittelkontrolleure des Landkreises Rottweil jährlich. Dabei sind die Kontrolleure nicht nur für Lebensmittelbetriebe, sondern auch für Kosmetik und sogenannte Bedarfsgegenstände zuständig. „Das können Dinge sein, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, oder Produkte, die mit der Haut oder Schleimhäuten Kontakt haben.“

Kontrolliert werden nicht nur Gaststätten, sondern auch Hersteller, Produzenten und der Lebensmitteleinzelhandel – vom Supermarkt bis zu kleinen Hofläden und Lebensmittelautomaten. Auch überall dort, wo Essen ausgegeben wird, etwa in Kindergärten, Schulen, Altenheimen oder Betriebskantinen, wird kontrolliert und geprüft.

80 Prozent sind Routinekontrollen

Etwa 80 Prozent der Überprüfungen sind turnusmäßige Routinekontrollen. „Zusätzlich gibt es anlassbezogene Kontrollen, wenn sich beispielsweise ein Verbraucher oder Gast beschwert oder aus sonstigen Gründen ein Verdacht besteht“, klärt Schmider auf.

Bei den Kontrollen wird auf Lebensmittelsicherheit geachtet, und dass keine Irreführung des Verbrauchers vorliegt. Das Ergebnis werde dann, je nach Betriebsart und Produktrisiko, dem bisherigen Verhalten des Unternehmens bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen, der Verlässlichkeit der Eigenkontrollen und dem Hygienemanagement mit besonderem Blick auf Reinigung und Desinfektion, Personalhygiene, Produktionshygiene und Schädlingsbekämpfung bewertet.

Die meisten Kontrollen verlaufen ohne Auffälligkeiten. Wenn allerdings Verstöße gefunden werden, arbeite der Bereich Verbraucherschutz nach dem Opportunitätsprinzip. Das bedeutet, „innerhalb des gesteckten rechtlichen Rahmens ist es uns möglich, eine geeignete Maßnahme zu wählen.“

Es wird immer zeitnah nachkontrolliert

Zum einen geschehe dies durch Verwaltungsverfahren. Dabei ist das mildeste Mittel ein sogenannter Mängelbericht. Hier werden alle Punkte aufgeführt, die während der Kontrolle bemängelt wurden und die vom Betreiber abgestellt werden müssen. „In einem solchen Fall wird sehr zeitnah nachkontrolliert. Sollten die Mängel dann nicht behoben sein, folgt eine Verfügung bis hin zu Zwangsmitteln wie Zwangsgeld oder, als letztem Mittel, der Schließung des Betriebs.“

In schwerwiegenden Fällen wird per Sofortvollzug die Abgabe von Speisen und Getränken umgehend und solange untersagt, bis die hygienischen und lebensmittelrechtlichen Vorgaben wiederhergestellt sind.

Es muss die sofortige Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erfolgen. Andrea Schmider

Die zweite Möglichkeit, Verstöße zu ahnden, sei über Ordnungswidrigkeiten. „Diese Vorgehensweise ist in die Vergangenheit gerichtet, das heißt, Verstöße wurden vorgefunden und dann geahndet“, erklärt Schmider. Bestimmte Verstöße sind mit Bußgeld gewährt, manche sogar strafbar. Gesundheitsgefahr sei beispielsweise immer eine Straftat. „Dann haben wir keinen Ermessensspielraum; es muss die sofortige Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erfolgen.“

Diese Unternehmen landen auf der Homepage

Zusätzlich ist das Amt verpflichtet, Verstöße von Lebensmittelunternehmern zu veröffentlichen, wenn diese besonders schwerwiegend sind, also ein Bußgeld über 350 Euro zu erwarten ist, diese wiederholt vorkommen oder wenn eine Straftat vorliegt. „Die Hürden für die Veröffentlichung sind generell hoch. Ein Erstverstoß führt in der Regel aber noch zu keiner Veröffentlichung“, sagt Schmider.

Im Jahr 2022 wurden im Kreis Rottweil sieben Straftaten angezeigt, für 57 Ordnungswidrigkeiten Bußgelder verhängt, 14 Verwarngelder und 14 Verwarnungen ohne Bußgelder verhängt. Dazu wurden 219 Mängelberichte verfasst, 66 Verfügungen und fünf sofortige Betriebsschließungen veranlasst. Die Statistik für 2023 liegt noch nicht vor.

Die Daten werden hier veröffentlicht.