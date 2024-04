Künstlerviertel öffnet am 7. April wieder die Ateliertüren

Im Künstlerviertel im Rottweiler Neckartal ist am Sonntag, 7. April, wieder allerhand geboten. Im Rahmen der europäischen Tage des Kunsthandwerks öffnen die Künstler unter dem Motto „Achtung Kunsthandwerk“ ihre Ateliertüren und haben auch ein spannendes Rahmenprogramm organisiert.

Los geht es um 11 Uhr im Atelierhaus Terra mit einem Gespräch mit der Keramikkünstlerin Angelika Karoly. Im Mittelpunkt steht dabei das junge Kunsthandwerk und die Berufsverbände, die es unterstützen. Ab 12 Uhr ist das Atelierhaus im Neckartal 152 zu besichtigen, es gibt auch Führungen durch die Werkstatt und die Ausstellung. Ab 13 Uhr öffnen die anderen Ateliers ihre Pforten, so kann man im Neckartal 120 bei Steinbildhauer Kay Moosmann reinspickeln, im Neckartal 153 der Goldschmiedin Sabine Hoffmann und Raumgestalter Andreas Häfner von graselli1763 über die Schultern schauen, sein Motto: „Ein Raum wirkt nie nicht“. Im Neckartal 150 hat Monika Kustermann ihr Atelier, sie zeigt Malerei und Mixed Media, im Gebäude mit der Hausnummer 200 sind Susanna Streicher-Geigers Werke zu sehen. Franziska Teufel macht Malerei, Mixed Media und Textilkunst, ihr Atelier befindet sich im Neckartal 274. Zusätzlich gibt es Führungen in der Holzmanufaktur im Neckartal 161, für die man sich allerdings bis zum 4. April per Mail an [email protected] anmelden muss.

Zusätzlich gibt es bei graselli im Neckartal 153 von 13 bis 18 Uhr zwei Ausstellungen: „Yellow Chair“ heißt die von und mit Nadine Buckenmaier, sie zeigt Werke in Kreidefarben, dazu gibt es die Polsterei von Ulrike Kempters „L’arsantüna“ zu sehen. Die Cafébar bietet in dieser Zeit Kaffee, Espresso, Tee, Limonaden, Prosecco, Aperol Spritz, Kuchen, Brotzeit und Fisch-Delikatessen. Um 18 Uhr betreten Serena und Jared von „Die Stangenbohnenpartei“ die Bühne bei graselli. Die beiden Musiker geben zunächst ein Konzert und zeigen dann einen Dokumentarfilm über ihren radikalen Lebensentwurf mit Musik und dem natürlichen Anbau von Lebensmitteln.