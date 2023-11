Kostenlose Beratung zur persönlichen Vorsorge im Alter

Der Caritasverbandes Rottenburg-Stuttgart bietet eine Online-Veranstaltungsreihe „Mitten im Leben ‐ Aktive Vorsorge“. Das kostenlose und unverbindliche Angebot startet am Dienstag, 14. November, mit dem Thema „Privat und vermögensrechtlich vorsorgen ‐ Was bedeutet das?“ mit Referentin Julia Roglmeier, Fachanwältin für Erbrecht aus Stuttgart. Am Dienstag, 28. November, heißt es dann „Pflegebedürftig ‐ was nun!?“ Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis informiert mit Referentin Astrid Wiesner. Die Veranstaltungen finden jeweils von 18 bis 19.15 Uhr digital statt. Eine Anmeldung ist über die Webseite www.caritas-testament.de, telefonisch unter 0711/26331134 oder per Mail an [email protected] möglich.